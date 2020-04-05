«Кальяри», скорее всего, не сможет выкупить Наингголана

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вчера, 17:09

«Кальяри» будет очень сложно выкупить хавбека , который принадлежит «Интеру».

Бельгиец оценивается в 15-20 млн евро, а его зарплата составляет 4 миллиона евро в год. Сардинийцы в условиях финансового кризиса из-за пандемии коронавируса вряд ли потянут эти условия. Однако им еще причитается 25 млн евро от «Интера» за полузащитника .

Ранее стало известно, что миланский клуб хочет продать Наингголана, чтобы получить деньги на трансфер форварда «Фиорентины» Федерико Кьезы.