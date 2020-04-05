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«Кальяри», скорее всего, не сможет выкупить Наингголана

вчера, 17:09

«Кальяри» будет очень сложно выкупить хавбека Раджу Наингголана, который принадлежит «Интеру».

Бельгиец оценивается в 15-20 млн евро, а его зарплата составляет 4 миллиона евро в год. Сардинийцы в условиях финансового кризиса из-за пандемии коронавируса вряд ли потянут эти условия. Однако им еще причитается 25 млн евро от «Интера» за полузащитника Николо Бареллу.

Ранее стало известно, что миланский клуб хочет продать Наингголана, чтобы получить деньги на трансфер форварда «Фиорентины» Федерико Кьезы.

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Трубадур
Трубадур
вчера в 18:08
Не по зубам.
ДСА
ДСА
вчера в 17:14
Пусть Раджа лапу сосет
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 17:12
Довыкобенивался Раджа, так и до серии "В" доиграется.
Cimonn
Cimonn
вчера в 17:10
Жаль.
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