Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»

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сегодня, 12:09

Защитник «Баварии» Давид Алаба подверг критике идею французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.

Они хотят проверить вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны?

Такого проявления расизма я не мог себе и представить. Позорно и неприемлемо! Мы должны быть едины и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом.

Тем временем стало известно, что Алаба не намерен продлевать контракт с «Баварией».