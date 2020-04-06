Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»

Защитник «Баварии» Давид Алаба подверг критике идею французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.
Они хотят проверить вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны?
Такого проявления расизма я не мог себе и представить. Позорно и неприемлемо! Мы должны быть едины и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом.
Тем временем стало известно, что Алаба не намерен продлевать контракт с «Баварией».
И протестировали!
И протестировали!
Здоровья родным и близким! Дай Бог!
Здоровья родным и близким! Дай Бог!
Но когда все таки выберут добровольцев для испытания вакцины , и среди них будет белый ( ты ведь белый ? ) , будешь также вопить , как и алабы ?
Не будешь , наверняка .
А они вопят уже долгое время по поводу и без повода ( чаще так ) .
Если будет так же продолжаться , то скоро такие " вечно притесняемые" зайдут к тебе домой , а когда ты попытаешься их выгнать , поднимут вой на весь мир , что ты - расист .
Включайте мозги уже , недоадвокаты .
Но когда все таки выберут добровольцев для испытания вакцины , и среди них будет белый ( ты ведь белый ? ) , будешь также вопить , как и алабы ?
Не будешь , наверняка .
А они вопят уже долгое время по поводу и без повода ( чаще так ) .
Если будет так же продолжаться , то скоро такие " вечно притесняемые" зайдут к тебе домой , а когда ты попытаешься их выгнать , поднимут вой на весь мир , что ты - расист .
Включайте мозги уже , недоадвокаты .
Ребята вроде Алабы правильно говорят о ссаных расистах.
А если бы французы вместо Африки, предложили... что-то вроде: "У нас есть незаконченная вакцина... результаты ее использования сомнительны, но давайте сперва протестируем ее на пенсионерах Российской Федерации, а там посмотрим" - как тебе такой вариант? Подумай над этим. Ведь если в их глазах такая Африка, то не обманывай себя, твоя страна и ты сам не далеко от "такой" Африки ушли, в их понимании.
Ребята вроде Алабы правильно говорят о ссаных расистах.
А если бы французы вместо Африки, предложили... что-то вроде: "У нас есть незаконченная вакцина... результаты ее использования сомнительны, но давайте сперва протестируем ее на пенсионерах Российской Федерации, а там посмотрим" - как тебе такой вариант? Подумай над этим. Ведь если в их глазах такая Африка, то не обманывай себя, твоя страна и ты сам не далеко от "такой" Африки ушли, в их понимании.
едины...рука об руку...и все такое...
едины...рука об руку...и все такое...