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Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»

сегодня, 12:09

Защитник «Баварии» Давид Алаба подверг критике идею французских врачей, которые предложили проверить вакцину от коронавируса на жителях Африки.

Они хотят проверить вакцину от коронавируса в Африке? Эти два парня врачи или клоуны?

Такого проявления расизма я не мог себе и представить. Позорно и неприемлемо! Мы должны быть едины и работать рука об руку, чтобы бороться с этим вирусом.

 Тем временем стало известно, что Алаба не намерен продлевать контракт с «Баварией».

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1 ответил dzvinka
сегодня в 15:14, ред.
пукнули два тупых дятла лягушатника. В чем проблема протестировать ее во Франции? Ребята вроде Алабы правильно говорят о ссаных расистах. А если бы французы вместо Африки, предложили... что-то вроде: "У нас есть незаконченная вакцина... результаты ее использования сомнительны, но давайте сперва протестируем ее на пенсионерах Российской Федерации, а там посмотрим" - как тебе такой вариант? Подумай над этим. Ведь если в их глазах такая Африка, то не обманывай себя, твоя страна и ты сам не далеко от "такой" Африки ушли, в их понимании.
У Вас уже попробовали)))
И протестировали!
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 15:07
Действительно, крайне странная и глупая идея! Надеюсь, что этого не будет.
_Философ_
_Философ_
сегодня в 14:48
Я тоже не пониаю такого подхода -вакцину делают для людей, а испытывать решили на неграх
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:27
Нужен материал и этот материал человек. На животных вроде не получается у них проверить..Больные добровольцы найдутся, когда прижмёт сильно.
Здоровья родным и близким! Дай Бог!
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 14:21
предлагаю на алабе испытать, сначала заразить, потом испытать
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus ответил ALBA BARCELONA 21
сегодня в 13:58
Если сказали бы в в Европе,что новую вакцину надо попробовать на русских,если покажет хороший результат, тогда на европейцев?
    Василий Иванов 1
    Василий Иванов 1
    сегодня в 13:57
    Они как раз врачи, а трындящие про расизм мартышки и есть клоуны
    ALBA BARCELONA 21
    ALBA BARCELONA 21 ответил Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 13:41
    клоуны - это такие негры , у которых расизм головного мозга !
    Если сказали бы в в Европе,что новую вакцину надо попробовать на русских,если покажет хороший результат, тогда на европейцев?
    311
    311
    сегодня в 13:35
    Во времена бушующей эпидемии Эболы надо было закрыть авиасообщение с Африкой, чтобы они сами разрабатывали себе вакцину!)
    dzvinka
    dzvinka ответил STVA 1
    сегодня в 13:11, ред.
    Алаба решил продолжить эту байду! Один пукнул , а другой продолжил)))
    пукнули два тупых дятла лягушатника. В чем проблема протестировать ее во Франции?
    Ребята вроде Алабы правильно говорят о ссаных расистах.
    А если бы французы вместо Африки, предложили... что-то вроде: "У нас есть незаконченная вакцина... результаты ее использования сомнительны, но давайте сперва протестируем ее на пенсионерах Российской Федерации, а там посмотрим" - как тебе такой вариант? Подумай над этим. Ведь если в их глазах такая Африка, то не обманывай себя, твоя страна и ты сам не далеко от "такой" Африки ушли, в их понимании.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 12:58
    Алаба решил продолжить эту байду! Один пукнул , а другой продолжил)))
    Виталик ManUtd Rus
    Виталик ManUtd Rus
    сегодня в 12:51
    клоуны - это такие негры , у которых расизм головного мозга !
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 12:46
    еще один идиот из разряда "не владею информацией, но расизм мне мерещится"
    bacek15
    bacek15
    сегодня в 12:46
    Кто следующий?
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 12:44
    Если только за большие деньги.
    beefs
    beefs
    сегодня в 12:44
    много шума из ничего
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 12:41
    они немцы. высшая раса, это у немцев в крови. ничего не изменилось
    ДСА
    ДСА
    сегодня в 12:27
    На ком то же надо пробовать.
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 12:27
    У просвещенных еврогейцев едет крыша походу от коронороно.
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 12:21
    Клоуны
    Конфедерат
    Конфедерат
    сегодня в 12:19
    Возмущаются одни негры.
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 12:18
    В чем проблема?)...Алаба мог бы выступить добровольцем для испытаний этой вакцины...
    едины...рука об руку...и все такое...
    drug01
    drug01
    сегодня в 12:10
    плохо!
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