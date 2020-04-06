Моратти: «„Интеру“ стоит попробовать подписать Месси»

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти заявил, что миланский клуб должен попробовать подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Не считаю, что это какая-то запретная мечта. Возможно, и до ситуации с коронавирусом она не была нереальной. Считаю, что владельцы должны попытаться привести Месси в «Интер».