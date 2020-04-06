ГлавнаяНовости

Моратти: «„Интеру“ стоит попробовать подписать Месси»

сегодня, 13:39

Бывший владелец «Интера» Массимо Моратти заявил, что миланский клуб должен попробовать подписать нападающего «Барселоны» Лионеля Месси.

Не считаю, что это какая-то запретная мечта. Возможно, и до ситуации с коронавирусом она не была нереальной. Считаю, что владельцы должны попытаться привести Месси в «Интер».

Мне кажется, высока вероятность того, что мы можем увидеть довольно странные вещи в конце сезона.

Недавно компания Моратти пожертвовала € 1 млн больницам Ломбардии.

Все новости
Защитник МЮ Шоу: «Сезон нужно аннулировать, если не удастся его доиграть»
Сегодня, 14:38 Комментарии7
Алаба: «Тест вакцины от коронавируса на африканцах? Они врачи или клоуны?»
Сегодня, 12:09 Комментарии23
Президент Ла Лиги не согласен с предложенными реформами Касильяса
Сегодня, 11:48 Комментарии8
Ван Дейк: «Хочу стать легендой „Ливерпуля“»
Сегодня, 11:24 Комментарии9
Виллиан: «Уверен, что могу играть на высоком уровне ещё несколько лет»
Сегодня, 10:13 Комментарии6
Фонсека: «Хотел бы, чтобы Смоллинг остался в „Роме“»
Сегодня, 09:22 Комментарии4
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 15:17
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:12
Утопия!
амурец
амурец
сегодня в 15:03
а смысл? Месси в Интере не станет Марадоной в Наполи
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 14:19
Оно ему надо??? Парень дома, денег куры не клюют!!! Уходить, чтоб потом как некоторые , проситься обратно?!?
Его и в Барсе неплохо кормят.
BenderBender
BenderBender
сегодня в 14:14
Гном не пойдет никуда. Он везде растворится.
BenderBender
BenderBender ответил SuperGobb
сегодня в 14:13
Я тоже так думаю. Кабинетная гниль должна быть в одном месте. Аха-ха) К липовым трофеям добавятся и липовые золотые мячи.)
Насчёт места для сбора гнили есть ещё варик: Ювентус
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 13:57
Я тоже так думаю. Кабинетная гниль должна быть в одном месте. Аха-ха)
К липовым трофеям добавятся и липовые золотые мячи.)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:55
Гном пропадёт в любом другом клубе он царствует только в Барсе.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:46
Что за глупость?
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:43
и зачем же?))))))))))))
shlomo
shlomo
сегодня в 13:40
Шутники
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100