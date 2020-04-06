Селюк: «Мне кажется, „Сельта“ отказалась от услуг Смолова»

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о возвращении нападающего «Сельты» в Москву.

Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине? При этом Федя говорит, что в любой момент вылетит обратно. Но надо понимать, что после возвращения в Испанию он опять должен будет отсидеть две недели в карантине. Итого — 28 дней. Кто оплачивает его карантин: «Локомотив» или «Сельта»? Ведь Федя получает порядка 250 тысяч долларов в месяц.

Какой смысл ему лететь из Виго в Москву, чтобы сидеть одному в России? Видимо, он собирается нарушать карантин. Я бы предостерег всех знакомых Федора от общения с ним. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Хотя мне не понять, как 30-летний дядя встречается с 17-летней девочкой. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке. И это не шутки.

Если он появится у нее на дне рождения, это будет плевок не только в болельщиков, но и в руководство города и страны, которые указали на то, что каждый человек, прибывший из-за границы (а тем более из Испании), должен находиться на карантине минимум 14 дней. Если Федю где-то увидят раньше, я считаю, что должны последовать показательные жесточайшие меры. С людьми, которые плюют на решение мэра Москвы, президента страны и Госдумы, нужно действовать только так. Мне странно, почему во многих странах люди сидят в самоизоляции, а некоторые позволяют себе определенные вольности. За такое надо строго наказывать.

А вообще, я считаю, что Феде было бы лучше рассказать реальную версию этой истории. Версия о том, что он вернулся в Россию, так как просто захотел приехать к семье, хотя должен 14 дней сидеть один, звучит странно. Скорее всего, «Сельта» отказалась от его услуг.