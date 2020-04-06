ГлавнаяНовости

Селюк: «Мне кажется, „Сельта“ отказалась от услуг Смолова»

вчера, 22:50

Известный футбольный функционер Дмитрий Селюк поделился мнением о возвращении нападающего «Сельты» Федора Смолова в Москву.

Я не сомневаюсь, что Федя лукавит, оправдывая свой приезд. Какой нормальный человек поедет в Москву, чтобы 14 дней сидеть в карантине? При этом Федя говорит, что в любой момент вылетит обратно. Но надо понимать, что после возвращения в Испанию он опять должен будет отсидеть две недели в карантине. Итого — 28 дней. Кто оплачивает его карантин: «Локомотив» или «Сельта»? Ведь Федя получает порядка 250 тысяч долларов в месяц.

Какой смысл ему лететь из Виго в Москву, чтобы сидеть одному в России? Видимо, он собирается нарушать карантин. Я бы предостерег всех знакомых Федора от общения с ним. В СМИ пишут, что он прилетел в Россию, чтобы попасть на день рождения внучки Ельцина. Хотя мне не понять, как 30-летний дядя встречается с 17-летней девочкой. Не удивлюсь, если все семейство Ельциных в итоге окажется в Коммунарке. И это не шутки.

Если он появится у нее на дне рождения, это будет плевок не только в болельщиков, но и в руководство города и страны, которые указали на то, что каждый человек, прибывший из-за границы (а тем более из Испании), должен находиться на карантине минимум 14 дней. Если Федю где-то увидят раньше, я считаю, что должны последовать показательные жесточайшие меры. С людьми, которые плюют на решение мэра Москвы, президента страны и Госдумы, нужно действовать только так. Мне странно, почему во многих странах люди сидят в самоизоляции, а некоторые позволяют себе определенные вольности. За такое надо строго наказывать.

А вообще, я считаю, что Феде было бы лучше рассказать реальную версию этой истории. Версия о том, что он вернулся в Россию, так как просто захотел приехать к семье, хотя должен 14 дней сидеть один, звучит странно. Скорее всего, «Сельта» отказалась от его услуг.

Все новости
Сорокин: «Заявление о взятках — попытка очернить Россию»
Сегодня, 14:17 Комментарии1
Колосков: «Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях»
Сегодня, 13:33 Комментарии9
Казаев: «Я, естественно, недоволен сокращением зарплаты»
Сегодня, 13:24 Комментарии4
Созин: «С позиции США всё, что проводится в России — это всё куплено»
Сегодня, 13:21 Комментарии12
Медведев: «РПЛ рассмотрит возможность завершения сезона без зрителей»
Сегодня, 13:08 Комментарии4
ОфициальноРуководство и тренерский штаб «Зенита» согласились на сокращение зарплат
Сегодня, 13:05 Комментарии5
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Naimi Nabi
Naimi Nabi
сегодня в 10:36
прям в точку Сельта отказал
112910415
112910415
сегодня в 04:54
всё довольно серьёзно
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:01
Как ни крути, а кто то один из них заливает и не краснеет!?!
Lazurny
Lazurny
вчера в 23:48
Работа с неграми сказалась на Селюке.
mihaluch
mihaluch
вчера в 23:35
Да Феде пофиг все эти карантинные правила.
Vave666
Vave666
вчера в 23:23
Сразу подумал о том, что педофилы должны сидеть дома. не выходя...независимо от карантина!
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 23:17
Фантазии селюка.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 23:09
Первый раз в жизни согласен с Селюком
Брулин
Брулин
вчера в 22:57
Это наверно первый раз когда Селюк по делу сказал. сидитедома
beefs
beefs
вчера в 22:56
туманная история, вечно наши звездюки должны отличиться...
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 22:54
опять бабка селючка нарисовалась))))
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 22:51, ред.
правильно сделает, если так
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100