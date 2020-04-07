Сорокин: «Заявление о взятках — попытка очернить Россию»

Бывший генеральный директор организационного комитета ЧМ -2018 Алексей Сорокин рассматривает заключение по делу о взятках чиновников ФИФА как попытку очернить заявку России.

Это не первая атака на нас. Честно говоря, не знаю, сколько раз мы повторяли одну и ту же мысль, но могу повторить еще раз. Уже не находится оригинальных ответов на все эти инсинуации. Мы тысячу раз повторили, что прошли все расследования, ответили на все вопросы и предоставили всю банковскую информацию заявочного комитета, все счета и выписки, чтобы доказать миру, что не были замешаны ни в каких деяниях.

А мнения о том, что кто-то что-то получил, нам трудно комментировать. Я, честно говоря, с трудом могу вспомнить имена этих людей. Сегодня даже потратил какое-то время, чтобы вспомнить, о ком идет речь.