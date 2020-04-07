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Сорокин: «Заявление о взятках — попытка очернить Россию»

вчера, 14:17

Бывший генеральный директор организационного комитета ЧМ-2018 Алексей Сорокин рассматривает заключение по делу о взятках чиновников ФИФА как попытку очернить заявку России.

Это не первая атака на нас. Честно говоря, не знаю, сколько раз мы повторяли одну и ту же мысль, но могу повторить еще раз. Уже не находится оригинальных ответов на все эти инсинуации. Мы тысячу раз повторили, что прошли все расследования, ответили на все вопросы и предоставили всю банковскую информацию заявочного комитета, все счета и выписки, чтобы доказать миру, что не были замешаны ни в каких деяниях.

А мнения о том, что кто-то что-то получил, нам трудно комментировать. Я, честно говоря, с трудом могу вспомнить имена этих людей. Сегодня даже потратил какое-то время, чтобы вспомнить, о ком идет речь.

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Все комментарии
Project Pandora
Project Pandora ответил cska1948
вчера в 22:08
Министерству юстиции США лучше бы разобраться в своём грязном белье. Кто всё-таки убил президента Кенеди?
Это сейчас конечно самое интересное
cska1948
cska1948 ответил galem72
вчера в 20:07
Ты ещё их отцов-основателей вспомни и южан с конфедератами. Любите вы, свидетели советов, постоянно назад оборачиваться, да ещё и не на себя, а на соседей, не замечая при этом собственных брёвен в глазу.
А вы что за штатовский минюст заступаетесь? У вас там что, родственник работает?
П.С. "Отцы" основали самое большое бандитско-воровское государство в мире. Так что наследники достойны своих отцов.
galem72
galem72 ответил cska1948
вчера в 19:38
Министерству юстиции США лучше бы разобраться в своём грязном белье. Кто всё-таки убил президента Кенеди?
Ты ещё их отцов-основателей вспомни и южан с конфедератами. Любите вы, свидетели советов, постоянно назад оборачиваться, да ещё и не на себя, а на соседей, не замечая при этом собственных брёвен в глазу.
galem72
galem72
вчера в 19:33
На плешивом режиме и так клейма негде ставить. Куда уж больше его чернить? ))
cska1948
cska1948
вчера в 19:07
Выдвинутое, министерством юстиции США обвинение, против России, это алаверды по американски за наш самолёт с медицинским оборудованием.
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
вчера в 19:05
После этого пассажа последние сомнения рассеялись.
cska1948
cska1948
вчера в 19:03
Министерству юстиции США лучше бы разобраться в своём грязном белье. Кто всё-таки убил президента Кенеди?
kolpankolpan
kolpankolpan
вчера в 16:17, ред.
Вот собака.Когда это взятки через показанные счета шли?Вот достаточно прочитать вью такого вот что- бы понятно было , рыло --морда заляпана вовсю.И сразу скрывается за флагом Россия.
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
вчера в 14:59
Ага, очернить. В РФ коррупция прочно въелась во все сферы жизни.
bacek15
bacek15
вчера в 14:51
Как только появляется хрупкая возможность налаживания отношений с американским народом - сразу появляется гнилая чушь, направленная на ухудшение взаимосвязей. Удивляться этому уже не надо ))
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:37
В России взяток нет также как в СССР не было секса.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:34
с чего испугались то попуасы)))
свинина
свинина
вчера в 14:23
Куда там уже чернить. И так все черно!!!
shlomo
shlomo
вчера в 14:17
ПОнятно это
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