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Колосков: «Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях»

сегодня, 13:33

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал обвинение США в подкупе Россией чиновников ФИФА за возможность получить право проведения ЧМ-2018.

Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США? Никак. Отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США.

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание.

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Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил ПерекатиПоле
сегодня в 14:13
"Отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось." А вот Леха Навальный утверждает, что это была не гуманитарная помощь (бесплатно) , а закупка американцами у нас аппаратов ИВЛ и мед. средств (за деньги) И кому верить? Честным и чистым российским СМИ или агенту ЦРУ Лёхе?
Мейлру уже сам написал и Захарова признала, что это была наполовину закупка, наполовину подарок, а тебе все методичку не сменили.
Брулин
Брулин
сегодня в 14:05
Колосков, понятное дело, старается дистанцироваться от этой истории
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:45
по английски это скажи))))
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:44
"Отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось."
А вот Леха Навальный утверждает, что это была не гуманитарная помощь (бесплатно) , а закупка американцами у нас аппаратов ИВЛ и мед. средств (за деньги)
И кому верить? Честным и чистым российским СМИ или агенту ЦРУ Лёхе?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:39, ред.
Англосаксы, америкосы и примкнувшие к ним польские г...доны, законченные люди.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:36
Одно слово - пиндосы!!!
beefs
beefs
сегодня в 13:36
это только начало, так что забыть не придется...
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:33
В трудные времена живём...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:33
неккоректное
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