Колосков: «Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал обвинение США в подкупе Россией чиновников ФИФА за возможность получить право проведения ЧМ -2018.

Не назвал бы поведение США хамским в нынешних условиях. Как мы можем сплотиться с правительством США ? Никак. Отправили мы им самолёт с гуманитарной помощью, на этом всё и закончилось. Жизнь продолжается, несмотря на коронавирус, тем более у Минюста США .

Что касается самой публикации, пусть расследуют. Какой это имеет смысл? Чемпионат мира уже два года как закончился. Кому надо — прочитали и забыли об этом. По мне, так это очередной выстрел в воздух. Наше дело состоит в том, чтобы ещё раз поаплодировать людям, которые занимались организацией чемпионата мира в России. Также, как вы помните, он признан лучшим за всю историю турнира. Вот на этом нам нужно акцентировать внимание.