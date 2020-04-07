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Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря

вчера, 17:30

Российская Премьер-Лига рассматривает четыре варианта расписания оставшейся части текущего сезона и следующей кампании. Напомним, что ранее футбольные соревнования в России были приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

При первом сценарии сезон возобновится 3 июня поединком «Шинника» с «Уралом» в четвертьфинале Кубка России, а 7 июня состоятся матчи чемпионата. Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России. Первый тур чемпионата пройдет 9 августа. Завершающие матчи перед зимней паузой состоятся 13 декабря. Закончится сезон 30-м туром 16 мая, а финал Кубка пройдет 23 мая.

Вторая опция предусматривает такие же сроки возобновления нынешней кампании, а закончится она 12 июля. Новый розыгрыш РПЛ тоже начнется 9 августа. На перерыв чемпионат уйдет 13 декабря, последний тур пройдет 16 мая. Финал Кубка проведут 23 мая.

Третий сценарий подразумевает аналогичные сроки возобновления сезона. Заключительный тур чемпионата состоится 12 июля. Первый тур новой кампании будет проведен 26 июля. Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 6 декабря, а закончится сезон 16 мая.

При четвертом варианте встреча «Шинник» — «Урал» пройдет 8 июля. 23-й тур РПЛ сыграют 12 июля. Последние матчи чемпионата состоятся 16 августа, новый розыгрыш стартует 30 августа. Заключительные встречи перед зимним перерывом – 20 декабря, чего ранее не происходило. 30-й тур пройдет 16 мая.

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beefs
beefs
сегодня в 03:19
А можно сыграть и 1 января, тоже будет прикольно...
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:51, ред.
Китай планировал начать 18 апреля, на сегодня всем понятно, что этого не произойдёт, вроде в мае теперь. Пока все страны не придут к тому, что могут спокойно справляться с потоком больных короновирусом и остальных болезней, которые никуда не делись, как и короновирус никуда теперь не денется, будет жить рядом с нами., ничего планировать нельзя.,на ближайшие два месяца.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 20:44
Тогда лучше весь декабрь-январь играть! Так сбудется моя давняя мечта :Увидеть работу ВАРева при температуре минус 20.А чё,можно полежать на травке,водички попить,подождать "установления истины" минут 5-10.
andrefino13
andrefino13
вчера в 20:34
Все эти варианты в этом году возможны только без зрителей, не надо питать иллюзий, забить на евро кубки, их все ровно не запустят в этом году, а весной начать с чистого листа, с новым смыслом жизни и правил поведения.
LevaSamara
LevaSamara ответил ARMENIAN
вчера в 20:11
Я когда детей тренировал, мы и в декабре играли и в январе.
Раньше в залах почти не было занятий у детей, круглый год на улице. Но сейчас я 4-х летнего ребенка зимой не отправлю тренироваться. Есть возможность в помещении прововодить.
susanin ultrazenith
susanin ultrazenith ответил КЭТиК
вчера в 20:00, ред.
31 декабря надо.
в 23.55. )))
Leningrad 84
Leningrad 84
вчера в 19:48
Шинник с Уралом сыграют 3 июня...
А когда полуфинал Зенит - Спартак ?
ildar_3871
ildar_3871
вчера в 19:46
Кому то сильно надо деньги списать !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 19:41
ЕРАЛАШ какой то.... 😟🤔🤔🤔
ARMENIAN
ARMENIAN
вчера в 18:58
Я когда детей тренировал, мы и в декабре играли и в январе.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответил mat73
вчера в 18:22
Почему нет варианта перехода на родной "весенне-летне-осенний" чемпионат? За него, уверен на 100500 было бы большинство всех болельщиков, да и самих футболистов
Не уверен что это так. Климат и стадионы позволяют спокойно играть до середины декабря. И начинать в конце февраля. Надо оборудовать стадионы подогревом мест зрителей, по возможности делать крыши. Летом все равно нужно делать перерыв 2 мес из-за ЧЕ, либо ЧМ. УЕФА и фифа играть летом не позволят.
МапС
МапС
вчера в 18:17
Кубок надо разыграть однозначно летом или осенью. Чемп и осенью плюс в декабре можно завершить. А там весна-осень просится со всей силой!
oFANATo
oFANATo
вчера в 18:09, ред.
Ещё на ромашке бы погадали...)))))))
mat73
mat73
вчера в 18:07
Почему нет варианта перехода на родной "весенне-летне-осенний" чемпионат?
За него, уверен на 100500 было бы большинство всех болельщиков, да и самих футболистов
Трубадур
Трубадур
вчера в 18:03
А на Новый год не планируют?
Q-J-G
Q-J-G
вчера в 17:51
Всё когда то бывает впервые.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 17:38
бред вирусный!
drug01
drug01
вчера в 17:31
долго ждать
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 17:31
31 декабря надо.
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