Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря

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вчера, 17:30

Российская Премьер-Лига рассматривает четыре варианта расписания оставшейся части текущего сезона и следующей кампании. Напомним, что ранее футбольные соревнования в России были приостановлены до 31 мая из-за пандемии коронавируса.

При первом сценарии сезон возобновится 3 июня поединком «Шинника» с «Уралом» в четвертьфинале Кубка России, а 7 июня состоятся матчи чемпионата. Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России. Первый тур чемпионата пройдет 9 августа. Завершающие матчи перед зимней паузой состоятся 13 декабря. Закончится сезон 30-м туром 16 мая, а финал Кубка пройдет 23 мая.

Вторая опция предусматривает такие же сроки возобновления нынешней кампании, а закончится она 12 июля. Новый розыгрыш РПЛ тоже начнется 9 августа. На перерыв чемпионат уйдет 13 декабря, последний тур пройдет 16 мая. Финал Кубка проведут 23 мая.

Третий сценарий подразумевает аналогичные сроки возобновления сезона. Заключительный тур чемпионата состоится 12 июля. Первый тур новой кампании будет проведен 26 июля. Последние матчи перед зимним перерывом пройдут 6 декабря, а закончится сезон 16 мая.