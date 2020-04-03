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Прядкин: «Собираемся доиграть оставшиеся восемь туров РПЛ»

03 апреля 2020, 17:41

Президент РПЛ Сергей Прядкин подвел итоги рабочего совещания с руководителями РФС посредством конференц-связи.

Впервые в истории нашей организации мы со всеми шестнадцатью клубами провели совещание в таком режиме, и, несмотря на непривычный формат, оно получилось продуктивным.

Главный вопрос – это, конечно, доигровка сезона. У нас есть различные варианты по возобновлению, начиная с первых чисел июня и вплоть до середины июля, чтобы соблюсти рекомендацию УЕФА доиграть чемпионат до конца августа. Мы полностью поддерживаем эту идею и собираемся провести оставшиеся восемь туров, чтобы сохранить целостность соревнования и выполнить все обязательства перед партнерами клубов и Лиги. Планируя рестарт, мы будем руководствоваться приоритетом обеспечения безопасности здоровья болельщиков и всех участников матчей на основе указов исполнительных органов власти.

Еще одна важная тема – контракты игроков. Вместе с коллегами из ФИФА, УЕФА и РФС мы продолжаем работать над этим непростым вопросом, необходимо найти правильное решение, удовлетворяющие интересы всех сторон и лежащее в правовом поле.

Из-за пандемии коронавируса клубы по всему миру сейчас несут колоссальные убытки, и для сохранения финансовой стабильности необходимо идти на компромиссы в вопросе временного снижения зарплат. Вместе с руководителями клубов мы пришли к джентльменскому соглашению, что никто не будет использовать эту ситуацию в качестве рычага для перехода игрока из одной команды в другую.

Но я уверен, что в сложившихся обстоятельствах все футболисты проявят осознанность и смогут найти взаимопонимание со своим клубами. Более того, я знаю, что многие уже об этом договорились.

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Храневец
Храневец
вчера в 12:52
доигрывать где нибудь на алтае где еще нет вируса !
Ярославъ Ивановъ
Ярославъ Ивановъ
03 апреля в 22:09
Зенит Чемпион!!!
ахмат и рубин в фнл..
Спартак расформировать..
alex spartakovih
alex spartakovih
03 апреля в 21:53
надо коронавирус обуздать,а потом о футболе думать
Союзник противников
Союзник противников
03 апреля в 20:54
Я тоже собираюсь стать царём России.
bacek15
bacek15
03 апреля в 20:53
Можно доиграть за один день - по пенальти ))) Но лучше конечно доиграть традиционным способом )
Красно Синий воин
Красно Синий воин
03 апреля в 20:34
Самый оптимистичный сценарий возобновления сезона – начало июня, самый пессимистичный – 20-е числа июля.

А может получиться и обнуление...
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
03 апреля в 19:57
Это надо сделать, главное чтоб газовые потратили ещё на Карасевых
112910415
112910415
03 апреля в 19:43
будем надеяться
Leha-ha50
Leha-ha50
03 апреля в 19:38
Ждемс продолжения и завершения чемпионата.
zsb1961
zsb1961
03 апреля в 19:30, ред.
Всё зависит от обстановки в стране!
Binger
Binger
03 апреля в 19:18
Нужно доиграть и увидеть спартак в пердиве.
Zenit_84
Zenit_84
03 апреля в 19:16
Доиграете. Коронавирус победим
МапС
МапС
03 апреля в 19:13
Выживем- увидим!
Red blu
Red blu
03 апреля в 18:53
Сейчас что либо планировать смысла нет. Надо ждать.
Red blu
Red blu
03 апреля в 18:50
Доиграть надо, но как будет никто не знает.
ДАША Д
ДАША Д
03 апреля в 18:38
Следующий сезон можно чуток сократить.
ildar_3871
ildar_3871 ответил Dima salev
03 апреля в 18:33
Соберите весь команды в регионе где не вирус и там за неделю играйте остаток чемпионата без зрителей
Зенит надо туда отправить !
Dima salev
Dima salev
03 апреля в 18:29
Соберите весь команды в регионе где не вирус и там за неделю играйте остаток чемпионата без зрителей
ermak6848
ermak6848
03 апреля в 18:26
при пустых трибунах можно конечно поиграть...
ildar_3871
ildar_3871
03 апреля в 18:24
А Заем нам футбол , вот месяц без футбола пожили же !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
03 апреля в 18:21, ред.
Как коронавирус решит, так и будет. И никакие УЕФА не решат этот вопрос.
beefs
beefs
03 апреля в 18:10
что вы там обсуждаете, как УЕФА скажет так и будет....
mihaluch
mihaluch
03 апреля в 18:06
Да УЕФА это сила.
cska1948
cska1948 ответил ildar_3871
03 апреля в 18:03
Обнулять надо итоги чемпионата !
Фишка в том, что ИТОГОВ то и НЕТ!
Azu-Killah37
Azu-Killah37 ответил ildar_3871
03 апреля в 18:02
Обнулять надо итоги чемпионата !
    cska1948
    cska1948 ответил ДАША Д
    03 апреля в 17:58
    Против УЕФА не попрешь
    Вот именно! И наши футбольные чиновники сделают так, как скажет УЕФА.
    STVA 1
    STVA 1
    03 апреля в 17:53
    Надо! А кто не хочет,в пердив)))
    ildar_3871
    ildar_3871
    03 апреля в 17:51, ред.
    Обнулять надо итоги чемпионата !
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 апреля в 17:51
    Федун расстроен.
    cska vperiod
    cska vperiod
    03 апреля в 17:50
    Куда деваться если в еврокубки может дорога закрыться.
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