АПЛ хочет доиграть сезон, но не знает, когда это сделать

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03 апреля 2020, 17:49

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением по поводу возможного возобновления турнира.

Отмечается, что турнир не будет возобновлен в начале мая. Дата возобновления чемпионата пока не называется, матчи начнут проводить, когда будет получено разрешение правительства и медицинских служб. В Англии намерены доиграть этот сезон, чтобы сохранить целостность каждого из турниров.