АПЛ хочет доиграть сезон, но не знает, когда это сделать

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением по поводу возможного возобновления турнира.
Отмечается, что турнир не будет возобновлен в начале мая. Дата возобновления чемпионата пока не называется, матчи начнут проводить, когда будет получено разрешение правительства и медицинских служб. В Англии намерены доиграть этот сезон, чтобы сохранить целостность каждого из турниров.
Напомним, что недавно один клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае.
Пуст два тайма по 20минут будет, так можно за один день 10-12 игры провести!
Пуст два тайма по 20минут будет, так можно за один день 10-12 игры провести!