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АПЛ хочет доиграть сезон, но не знает, когда это сделать

03 апреля 2020, 17:49

Пресс-служба АПЛ выступила с заявлением по поводу возможного возобновления турнира.

Отмечается, что турнир не будет возобновлен в начале мая. Дата возобновления чемпионата пока не называется, матчи начнут проводить, когда будет получено разрешение правительства и медицинских служб. В Англии намерены доиграть этот сезон, чтобы сохранить целостность каждого из турниров.

Напомним, что недавно один клуб АПЛ предложил доиграть сезон в Китае.

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zsb1961
zsb1961
03 апреля в 22:45
Мы предполагаем, а Бог располагает!
Союзник противников
Союзник противников
03 апреля в 21:09
Спросите у Дзюбы.
Красно Синий воин
Красно Синий воин ответил Leningrad 84
03 апреля в 20:28, ред.
Не в мае, так в июне-июле. Все равно доиграют, даже и без зрителей.
Футбол без зрителей нафиг не нужен. Пускай тогда на плей стейшен играют.
Kirill Erokhin
Kirill Erokhin
03 апреля в 19:51
Сегодня была очередная встреча клубов АПЛ, по итогом которой все клубы согласились доиграть сезон, дата возобновления игр неизвестна, но не ранее чем середина-конец мая, по предварительным прогнозам.
112910415
112910415
03 апреля в 19:41
позиция обозначена, уже неплохо
ilyafrom
ilyafrom
03 апреля в 19:32
Скорее всего АПЛ не доиграют.
lobsterdam
lobsterdam
03 апреля в 19:23
надо всех на 2-й год оставить...
Footbolista
Footbolista
03 апреля в 19:13
Надо думать...время есть...можно с королевой еще посоветоваться...
beefs
beefs
03 апреля в 19:10
не спешите...
VIPded
VIPded
03 апреля в 18:45
Летом, ребята, всё летом...)))
Leningrad 84
Leningrad 84
03 апреля в 18:34
Не в мае, так в июне-июле. Все равно доиграют, даже и без зрителей.
Dima salev
Dima salev
03 апреля в 18:27
Собирайте все команды Англии в одном базе и пусть там живут, за неделю играйте остаток чемпионата,.
Пуст два тайма по 20минут будет, так можно за один день 10-12 игры провести!
JОKЕR
JОKЕR
03 апреля в 18:02
все хотят, но никто ничего не знает
cska vperiod
cska vperiod
03 апреля в 17:55
Миллер поможет.
ДСА
ДСА
03 апреля в 17:51
Придумают когда
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