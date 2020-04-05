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Чемпионат Турции может возобновиться 5 июня без зрителей

вчера, 14:05

По мнению Научного комитета по заказу правительства Турции, Супер-Лига может возобновиться 5 июня. Такой сценарий является наиболее оптимальным и реальным. 

Матчи чемпионата Турции будут проходить без зрителей. Руководство Лиги будет выступать за полноценное завершение сезона, но если здоровье футболистов будет подвергаться опасности, то чемпионат будет завершен досрочно. 

Ранее стало известно, что чемпионат Испании также может быть возобновлен 5 июня.

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oFANATo
oFANATo
вчера в 22:17
Футбол без зрителей это не футбол.

Это пародия на любимый вид спорта

Миллионов болельщиков.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил VAN ARM
вчера в 14:55
турецкий маразм))
Как раз это нормальная ситуация. Доигрывать сезон все равно надо, а со зрителями этого уже не сделать - до осени в мире все равно не будет достаточное количество экспресс-тестов, чтобы хотя бы отслеживать полную картину. Так и все будут доигрывать.
Comdiv
Comdiv
вчера в 14:53
Это уже не футбол.
cska vperiod
cska vperiod
вчера в 14:18
Более реальная дата.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 14:16
турецкий маразм))
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:11
Турки идут наперекор всем всегда.
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