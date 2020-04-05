Чемпионат Турции может возобновиться 5 июня без зрителей

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вчера, 14:05

По мнению Научного комитета по заказу правительства Турции, Супер-Лига может возобновиться 5 июня. Такой сценарий является наиболее оптимальным и реальным.

Матчи чемпионата Турции будут проходить без зрителей. Руководство Лиги будет выступать за полноценное завершение сезона, но если здоровье футболистов будет подвергаться опасности, то чемпионат будет завершен досрочно.

Ранее стало известно, что чемпионат Испании также может быть возобновлен 5 июня.