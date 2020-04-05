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Чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня

вчера, 12:34

Испанская пресса сообщает, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня, при условии, что правительство Испании согласует всю нюансы с планами УЕФА

УЕФА в данный момент разрабатывает единый сценарий для всех чемпионатов, который будет направлен на завершение действующего сезона. Ожидается, что новый календарь будет выпущен к 18 мая. 

Также отмечается, что УЕФА будет ориентироваться в первую очередь на чемпионаты Испании и Англии.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 20 мая

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Agamaga
вчера в 22:31
Данные для лохов. Беларусия ни на что не жалуется и спокойно живёт. Данные ВОЗ? Может ещё данные ООН почитать, подконтрольной и бесполезной организации?
8 смертей и паника(посмотри видео беларусов) Витебска??? Ну ты и оптимист!Тогда у нас,в стране с населением в 16 раз больше,сколько могло быть,не дай бог???
Leningrad 84
Leningrad 84 ответил Agamaga
вчера в 22:24, ред.
Данные для лохов. Беларусия ни на что не жалуется и спокойно живёт. Данные ВОЗ? Может ещё данные ООН почитать, подконтрольной и бесполезной организации?
Информация для самоуверенного 8!
В Белоруссии (или Беларуси), но не "Беларусии"! очень даже неспокойно...
oFANATo
oFANATo
вчера в 22:19
Да хватит уже болельщиков кормить своими мечтами.
Agamaga
Agamaga ответил Союзник противников
вчера в 18:28
Аристократ,Дэ...читай данные ВОЗ и Министерства здравоохранения Королевства.
Данные для лохов. Беларусия ни на что не жалуется и спокойно живёт. Данные ВОЗ? Может ещё данные ООН почитать, подконтрольной и бесполезной организации?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 17:10
Никто этого не знает окончательно
Союзник противников
Союзник противников ответил Agamaga
вчера в 17:07
Ничего там не бушует.
Аристократ,Дэ...читай данные ВОЗ и Министерства здравоохранения Королевства.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:06
Нереально.
cevin cigan
cevin cigan
вчера в 17:02
Мечты - мечты.......
NOVA
NOVA
вчера в 16:36
эх!!! лучше бы в мае конечно!!!
Agamaga
Agamaga ответил Comdiv
вчера в 16:12
Это в стране, где бушует короновирус.
Ничего там не бушует.
Agamaga
Agamaga ответил Leningrad 84
вчера в 16:11
Количество заболевших за последние сутки в Испании более 7000 человек, умерло от коронавируса более 800...
    Трубадур
    Трубадур
    вчера в 16:04
    Утка жареная.
    Али Самаркандский
    Али Самаркандский
    вчера в 15:10
    Жесть
    Conzor
    Conzor
    вчера в 15:02
    С трудом верится.
    ОПС
    ОПС
    вчера в 14:36
    Нам остается только ждать..
    susanin ultrazenith
    susanin ultrazenith
    вчера в 14:23
    Сомневаюсь что-то (((
    Leningrad 84
    Leningrad 84
    вчера в 13:48
    Количество заболевших за последние сутки в Испании более 7000 человек, умерло от коронавируса более 800...
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 13:43
    Это даже не на кофейной гуще.
    Это пальцем в небо...
    y2p_4jhg56h5
    y2p_4jhg56h5
    вчера в 13:28
    Какого хрена в первую очередь на Англию.там итак давно победитель известен. Идиоты уефашники
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 13:05
    Как рано они загадывают!
    Храневец
    Храневец
    вчера в 12:50
    играть при полных трибунах обязательно с чинушами из уефа
    Comdiv
    Comdiv
    вчера в 12:50
    Это в стране, где бушует короновирус.
    нечитайло
    нечитайло
    вчера в 12:44
    Ждем
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 12:35
    Сомнительная дата в свете последних событий
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