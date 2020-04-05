Испанская пресса сообщает, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня, при условии, что правительство Испании согласует всю нюансы с планами УЕФА.
УЕФА в данный момент разрабатывает единый сценарий для всех чемпионатов, который будет направлен на завершение действующего сезона. Ожидается, что новый календарь будет выпущен к 18 мая.
Также отмечается, что УЕФА будет ориентироваться в первую очередь на чемпионаты Испании и Англии.
Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 20 мая.
В Белоруссии (или Беларуси), но не "Беларусии"! очень даже неспокойно...
В Белоруссии (или Беларуси), но не "Беларусии"! очень даже неспокойно...
Это пальцем в небо...
Это пальцем в небо...