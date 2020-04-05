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вчера, 12:34

Испанская пресса сообщает, что чемпионат Испании может быть возобновлен 5 июня, при условии, что правительство Испании согласует всю нюансы с планами УЕФА .

УЕФА в данный момент разрабатывает единый сценарий для всех чемпионатов, который будет направлен на завершение действующего сезона. Ожидается, что новый календарь будет выпущен к 18 мая.

Также отмечается, что УЕФА будет ориентироваться в первую очередь на чемпионаты Испании и Англии.

Ранее стало известно, что чемпионат Италии может возобновиться 20 мая.