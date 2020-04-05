Смесь расизма с коронавирусом и безумием

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вчера, 23:13

Могло показаться, что на волне шумихи вокруг коронавируса европейско-африканское усердие в борьбе с расизмом в футболе утихнет. Но нет. «Соккер.ру» — об адской смеси вируса и расизма.

Коронавирус и новости о нем плотно переплетаются в последние недели со всеми сферами жизни. Этот вирус остановил весь мировой спорт, грозит остановить многие экономики и целые отрасли, затронул он даже хрупкие чувства борцов с расизмом. Точнее, не сам вирус, конечно, а врачи, которые обронили неосторожную фразу, выступая в очередной передаче, посвященной борьбе с COVID-19. Есть ощущение, что иных передач уже нет на телевидении.

Французские медики Жан-Поль Мира и Камиль Лохт выступали экспертами и рассказывали среди прочего о том, какие вакцины и препараты в теории, в перспективе можно будет использовать для борьбы с вирусом. В частности, они исследуют работу препарата, который был изобретен для борьбы с туберкулезом. Однако ему не хватает «живых» исследований, что является большой проблемой для многих вакцин на самом деле. И вот Мира, выступая о перспективах, предложил, что было бы неплохо провести исследование в Африке:

Там зачастую не хватает масок, лекарств, оборудования. Можем провести первые исследования там. Это было бы похоже на изучение средств борьбы со СПИДом: в рамках исследований проводятся тесты на проститутках, потому что это наиболее уязвимый слой, они имеют много контактов и не так часто защищают себя.

Лохт с ним согласился, заявив, что такое в планах ученых есть. При этом стоит иметь в виду, что тот же Лохт ранее высказывался о возможности тестирования препарата и в Европе. Но кто будет слушать все целиком и учитывать контекст. Ключевая фраза была сказана Мира, и процесс запустился.

Первым в своем Инстаграме мощно и кратко выступил камерунец Самуэль Это’О, который выругался:

Су…. дети! Вы не больше, чем дерьмо. Африка – это не ваша игровая площадка.

Разумеется, подключились и другие. В частности, Дидье Дрогба, который высказался у себя в Твиттере:

Совершенно невероятно, что мы вынуждены продолжать говорить об этом. Африка – не испытательная лаборатория. Я хотел бы громко осудить эти унизительные, лживые и глубоко расистские слова. Африканцы – не морские свинки. Африканские лидеры должны защищать население от этих ужасных идей.

Не менее жестко относительно высказываний врачей отозвался и сенегалец Демба Ба:

Добро пожаловать на Запад, где белые настолько уверены в своем превосходстве, что расизм и идиотизм становятся банальными. Время подниматься!

Полетели «приветы» и из Европы. Темнокожий немец Антонио Рюдигер поддержал своих коллег по футбольному цеху:

Мне потребовалось некоторое время, чтобы найти слова для этих ребят… Два французских доктора по ТВ предлагают провести эксперимент с вакциной от COVID-19 в Африке. Африканцы – это своего рода животные?!?!? Позор! Это расизм самого высокого уровня…

Безусловно, на такую волну не могли не отреагировать сами авторы высказывания. Мира принес извинения за свои «неосторожно высказанные» слова, как он выразился. А вместо Лохта высказалась исследовательская группа, которую он представляет. В своем заявлении она пояснила, что работы по изучению вакцины будут проводиться в Австралии и Европе, а суть высказывания Лохта в эфире была в том, что и про Африку не забудут.

Старая добрая игра в униженных и оскорбленных, чемпионом мира в которой является, конечно, Яя Туре, подозрительно промолчавший (наверное, только пока), началась с новой энергией. Впрочем, энергичным африканцам следовало бы направить этот запал на реальную борьбу с коронавирусом, чем занимаются ученые, включая тех, которые подверглись этой медийной атаке.

В своем заявлении Мира выступил как типичный ученый-исследователь, которые лишены каких-либо политических или расовых предрассудков. Он логически обосновал, почему важно применить вакцину именно в Африке в первую очередь. Потому что африканская медицина крайне слаба, африканские власти не могут обеспечить население достаточной защитой. И было бы логично в первую очередь направить какие-то перспективные разработки туда. Почему-то африканские футболисты молчали, когда именно «белые расисты» отправлялись в Африку бороться с эболой, туберкулезом и другими заболеваниями, искорененными в Европе и на «проклятом Западе».

Африканские государства больше обеспокоены сохранением диктатур и угнетением населения, чем его оздоровлением. И не потому ли в том числе те самые рьяные борцы с расизмом, чьи цитаты тут приведены, отправились в свое время в Европу, а не остались с африканским народом? Они поехали туда за деньгами, за благополучием, за безопасной жизнью и в том числе за качественной медициной.

Многие вакцины исследовались не в Африке, а в европейских странах, в американских, в азиатских. Но использовались в том числе для лечения болезней в Африке. Условным полякам, китайцам или мексиканцам не приходило в голову нападать на врачей из-за этого. Возможно, кто-то подумает, что в словах Мира футболистов смутило сравнение с проститутками. Но на это как раз никто не обратил внимания, явно указывая на сам факт исследований, говоря про «морских свинок» и «лабораторию».

Но даже если и так, Мира без всякой задней мысли как обычный исследователь просто привел пример того, как наука работает на целевых группах. И использовал проституток в своем сравнении не как людей, которые занимаются чем-то постыдным или предосудительным, а как определенную группу лиц, ведущих определенный образ жизни, который ставит их в категорию риска, что делает логичным исследование именно на них в первую очередь. То же касается и жителей Африки, которые оказались в этой группе риска из-за собственных правительств. Так что Дрогба и компании лучше бы поблагодарить «белых расистов» за то, что вообще подумали о применении вакцины в Африке.