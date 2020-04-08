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Живоглядов: «Очень хочу играть — у меня есть для этого и силы, и желание»

вчера, 10:35

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов признался, что хочет получать больше игровой практики.

Я не сторонник того, чтобы спрашивать что-то у главного тренера. На то он и главный, а ты должен подчиняться и принимать его решения. Но, конечно, то, что я не играю, — для меня не норма. Очень хочу выходить на поле — у меня сейчас самый возраст, чтобы играть. Я в топ-клубе — с мотивацией тоже все в порядке.

Состав определяет тренерский штаб — кого считают сильнейшим, того и ставят. С моей стороны кажется, что в моих тренировках, отношению к себе ничего не поменялось. Но себя самого оценивать тяжело.

Сам свои матчи разбираю, конечно, анализирую ошибки. После удачных матчей сразу не смотрю — могу через два-три дня обзор глянуть. А после неудачных, бывает, прям в раздевалке открываю видео. Плюс-минус час после матча ты на стадионе, время есть. Хочется сразу разобрать момент: одно дело на поле видеть, как забиваешь ты или тебе, другое — с разных камер. Я достаточно быстро прокручиваю эти моменты в голове и отпускаю.

В целом понимаю, что полностью в первой части сезона себя показать не удалось. Точно способен на большее. И в плане того, как играл, и в плане количества времени на поле. Я очень хочу играть — у меня есть для этого и силы, и желание, и амбиции.

Ранее Живоглядов признался, что мог оказаться в ЦСКА.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:52
Работай на тренировках.
blitz
blitz
вчера в 12:23
Похвальное желание.....
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 12:15
Живоглядов: «Очень хочу играть — у меня есть для этого и силы, и желание....и живой взгляд на эту игру..
mihaluch
mihaluch
вчера в 11:25
Сёмин оценит твои таланты только тренируйся.
ОПС
ОПС
вчера в 11:15, ред.
Играй, пожалуйста. Если в состав поставят, то и выкладываться надо по полной.
VAN ARM
VAN ARM ответил Пупсиков эксперт
вчера в 10:48
То, что не оказался в цска для тебя огромное счастье.
точно знаешь?)))
Пупсиков эксперт
Пупсиков эксперт
вчера в 10:43
То, что не оказался в цска для тебя огромное счастье.
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