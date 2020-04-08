Живоглядов: «В тактике Ганчаренко очень сильный спец»

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов признался, что мог оказаться в ЦСКА до перехода в ряды «железнодорожников». Ранее футболист выступал в «Уфе» под руководством нынешнего наставника армейцев Виктора Ганчаренко.
В тактике Ганчаренко очень сильный спец. Виктор Михалыч много со мной разговаривал, объяснял, присылал нарезки, как играет лучшая оборона в мире. Тогда он считал таковой защиту сборной Италии при Антонио Конте — этот тренер одним из первых стал играть в три центральных защитника. Итальянцы в 2016-м как раз дошли до четвертьфинала Евро. Ганчаренко видел меня на позиции правого центрального защитника и показывал, как нужно совершать перестроения на примере Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи.
Виктор Михалыч считал, что разбитые вещи — плохая примета. Когда только пришел в «Уфу», у клубного автобуса было стекло треснуто. Ганчаренко только это увидел, сразу сказал: «Замените!». Помню, у одного из ребят на теории перед кубковым матчем с «Ахматом» зазвонил будильник. Реакция Ганчаренко: «Вышел отсюда!»
Ганчаренко приглашал меня в ЦСКА? Насколько я знаю, интерес от клуба и правда был, меня хотели видеть меня в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю. Но все, что ни делается, — к лучшему.
"Так ребята, сегодня играем в 4 защитника и 3 опрника, выносим мяч на Дзюбу, авось боднет в ворота или на Азмуна, авось убежит."
"Так ребята, сегодня играем в 4 защитника и 3 опрника, выносим мяч на Дзюбу, авось боднет в ворота или на Азмуна, авось убежит."