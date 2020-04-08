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Живоглядов: «В тактике Ганчаренко очень сильный спец»

вчера, 10:27

Защитник «Локомотива» Дмитрий Живоглядов признался, что мог оказаться в ЦСКА до перехода в ряды «железнодорожников». Ранее футболист выступал в «Уфе» под руководством нынешнего наставника армейцев Виктора Ганчаренко.

В тактике Ганчаренко очень сильный спец. Виктор Михалыч много со мной разговаривал, объяснял, присылал нарезки, как играет лучшая оборона в мире. Тогда он считал таковой защиту сборной Италии при Антонио Конте — этот тренер одним из первых стал играть в три центральных защитника. Итальянцы в 2016-м как раз дошли до четвертьфинала Евро. Ганчаренко видел меня на позиции правого центрального защитника и показывал, как нужно совершать перестроения на примере Леонардо Бонуччи и Андреа Барцальи.

Виктор Михалыч считал, что разбитые вещи — плохая примета. Когда только пришел в «Уфу», у клубного автобуса было стекло треснуто. Ганчаренко только это увидел, сразу сказал: «Замените!». Помню, у одного из ребят на теории перед кубковым матчем с «Ахматом» зазвонил будильник. Реакция Ганчаренко: «Вышел отсюда!»

Ганчаренко приглашал меня в ЦСКА? Насколько я знаю, интерес от клуба и правда был, меня хотели видеть меня в команде. Дальше переговоры шли уже на уровне клубов, но всех деталей я не знаю. Но все, что ни делается, — к лучшему.

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Все комментарии
Red blu
Red blu ответил Лиговский
вчера в 12:34, ред.
По крайней мере, Зенит поимел коней в последнем матче в превосходном стиле за пять минут.
Помним, помним, как вы отскочили с помощью Вилкова.
Red blu
Red blu
вчера в 12:33
Мастер на все руки.
blitz
blitz
вчера в 12:27
Живоглядов знает что говорит.....
cska minus
cska minus ответил Лиговский
вчера в 11:46
По крайней мере, Зенит поимел коней в последнем матче в превосходном стиле за пять минут.
У Гончаренки нет Азмуна-Дзюбы. Только Чалов который по мячу промахивается.
Aerobniy
Aerobniy
вчера в 11:27
Живоглядов, наверное, знал другого Гончаренко, не конного.
Лиговский
Лиговский ответил cska minus
вчера в 11:25
Такой же тактик как и его коллега с Питера😂 "Так ребята, сегодня играем в 4 защитника и 3 опрника, выносим мяч на Дзюбу, авось боднет в ворота или на Азмуна, авось убежит."
По крайней мере, Зенит поимел коней в последнем матче в превосходном стиле за пять минут.
112910415
112910415
вчера в 11:08
да что там ... самый сильный !
cska minus
cska minus ответил Vezhliviy
вчера в 10:49
В тактике Гончаренко особенно силен с болгарскими и венгерскими командами и Ростовом.
По ним он спец)))
cska minus
cska minus
вчера в 10:48
Такой же тактик как и его коллега с Питера😂

"Так ребята, сегодня играем в 4 защитника и 3 опрника, выносим мяч на Дзюбу, авось боднет в ворота или на Азмуна, авось убежит."
Vezhliviy
Vezhliviy
вчера в 10:47
В тактике Гончаренко особенно силен с болгарскими и венгерскими командами и Ростовом.
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 10:41
наверное соглашусь
Василий 50
Василий 50
вчера в 10:32
Своего тренера нужно хвалить, курица...
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:27, ред.
Это сомнительно?!?
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