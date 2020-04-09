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Артета: «Есть много вещей, которые нельзя предугадать»

вчера, 22:47

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о своей работе в лондонском клубе, а также рассказал, какие есть планы у клуба на остаток сезона:

У меня есть два-три различных сценария. Мы должны ежедневно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы не знаем финансовую ситуацию, правила, календарь игр, срок открытия трансферного окна. Есть много вещей, которые нельзя предугадать

В начале в «Арсенале» было много травм. Где-то у восьми-девяти футболистов. Также существовали другие проблемы. На плохом уровне была взаимосвязь между фанатами, клубом и футболистами. Дела пошли в гору, когда мы выиграли три или четыре матча подряд.

Ранее стало известно, что Артета следит за игроками «Арсенала» с помощью GPS.

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Youngberg
Youngberg
вчера в 23:48
но пытаться предугадать надо.
zsb1961
zsb1961
вчера в 23:17
Правильно сказал!
VAN ARM
VAN ARM
вчера в 23:12, ред.
полностью согласен))вот взять хотя бы матчи у бульбашей))) вся логика летит к чертям! результат -угадайка)) а арсенал возродится я верю!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:50, ред.
Эт-правда. Все надо делать исходя из ситуации. Торопиться не надо.
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