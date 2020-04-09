Артета: «Есть много вещей, которые нельзя предугадать»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о своей работе в лондонском клубе, а также рассказал, какие есть планы у клуба на остаток сезона:
У меня есть два-три различных сценария. Мы должны ежедневно реагировать на изменяющуюся ситуацию. Мы не знаем финансовую ситуацию, правила, календарь игр, срок открытия трансферного окна. Есть много вещей, которые нельзя предугадать
В начале в «Арсенале» было много травм. Где-то у восьми-девяти футболистов. Также существовали другие проблемы. На плохом уровне была взаимосвязь между фанатами, клубом и футболистами. Дела пошли в гору, когда мы выиграли три или четыре матча подряд.
Ранее стало известно, что Артета следит за игроками «Арсенала» с помощью GPS.