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«Ювентус» продолжает следить за Холандом

сегодня, 12:23

«Ювентус» сожалеет, что не подписал форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда, но надеется приобрести его в будущем.

Туринцы интересовались норвежцем во время последнего трансферного окна, но тот предпочел продолжить карьеру в Германии. Сообщается, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи мог подписать Холанда летом 2018 года за 5 млн евро, но это им не удалось.

Тем не менее, руководство туринского клуба находится в хороших отношениях с агентом 19-летнего нападающего Мино Райолой. «Ювентус» собирается вернуться к вопросу о покупке Холанда через год или два.

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Все комментарии
vastudio
vastudio
сегодня в 16:02
Нафиг ему эти коронавирусные))
AgentART
AgentART
сегодня в 14:22
Ювентус всегда за кем-то следит.
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
сегодня в 13:38
Зачем писать о том , что может быть через 2 года?
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:13
Вполне может перейти в Ювентус, заменив Роналду
рус фан
рус фан
сегодня в 13:02
За Холландом следят почти все топ клубы, ну может кроме каталонских которые себе в центр хотят Лутаро, норвежец если подтвердится цифрами на второй сезон в Дортмунде, то скорее всего уйдет в АПЛ или еще куда.
alexando1974
alexando1974
сегодня в 13:00, ред.
через год или два он уже в другом клубе будет даже раньше)
ДСА
ДСА
сегодня в 12:47
Дорого он им теперь будет стоить.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 12:33
Может ближе к пенсии Холанда не постесняются пригласить. Ахаха)
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 12:30
Ювентус как и Милан следит за всеми только Юве делает покупки а Милан занят заменами тренера.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 12:25
мы все следим))что делать))
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