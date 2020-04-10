«Ювентус» продолжает следить за Холандом

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сегодня, 12:23

«Ювентус» сожалеет, что не подписал форварда дортмундской «Боруссии» , но надеется приобрести его в будущем.

Туринцы интересовались норвежцем во время последнего трансферного окна, но тот предпочел продолжить карьеру в Германии. Сообщается, что спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи мог подписать Холанда летом 2018 года за 5 млн евро, но это им не удалось.

Тем не менее, руководство туринского клуба находится в хороших отношениях с агентом 19-летнего нападающего Мино Райолой. «Ювентус» собирается вернуться к вопросу о покупке Холанда через год или два.