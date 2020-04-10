«Милан» выбывает из гонки за Камавинга. «Ливерпуль» и «Реал» — фавориты

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сегодня, 10:38

«Милан» в январе пристально следил за ситуацией вокруг французского вундеркинда «Ренна» . Однако, после того как в гонку за игрока вступили «Реал», миланский клуб оставил попытки подписать футболиста, решив сосредоточиться на других трансферных целях.

К тому же, итальянский клуб не готов платить за Камавинга запрашиваемые «Ренном» 50 млн евро. Теперь фаворитами в борьбе за опорного полузащитника называют мадридский «Реал» и «Ливерпуль», которой совсем недавно включился в гонку за футболиста.