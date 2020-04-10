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«Милан» выбывает из гонки за Камавинга. «Ливерпуль» и «Реал» — фавориты

сегодня, 10:38

«Милан» в январе пристально следил за ситуацией вокруг французского вундеркинда «Ренна» Эдуардо Камавинга. Однако, после того как в гонку за игрока вступили «Реал», миланский клуб оставил попытки подписать футболиста, решив сосредоточиться на других трансферных целях.

К тому же, итальянский клуб не готов платить за Камавинга запрашиваемые «Ренном» 50 млн евро. Теперь фаворитами в борьбе за опорного полузащитника называют мадридский «Реал» и «Ливерпуль», которой совсем недавно включился в гонку за футболиста.

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Все комментарии
BOSSHUGOBOSS
BOSSHUGOBOSS ответил SuperGobb
сегодня в 14:06
Ну в каминге ливерпуль всегда фаворит. Аха-ха)
ахахах
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 11:37
От Милана этого следовало ждать изначально.
SuperGobb
SuperGobb
сегодня в 10:45
Ну в каминге ливерпуль всегда фаворит. Аха-ха)
Nazi
Nazi
сегодня в 10:45
Ау ПСЖ, где вы с проблемами в центре поля???
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 10:39, ред.
Сдался...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 10:39
Рановато выбил из гонки.
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