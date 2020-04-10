Себальос намерен покинуть «Арсенал»

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, не намерен оставаться в составе «канониров». Срок его аренды завершится по окончании сезона, и хавбек предпочитает переход в «Бетис», а не подписание полноценного контракта с «Арсеналом», сообщает источник со ссылкой на Express.
Кроме того, СМИ отмечают, что «канониры» считают слишком большой сумму, которую хочет получить за Себальоса «Реал». Указывается, что мадридцы планируют выручить 40 миллионов фунтов стерлингов благодаря продаже игрока.
Ранее стало известно, что Себальосом интересуются три клуба Ла Лиги.
вынужденно начинают поступать так же, он же сразу жмёт жалобы на такой комментарий.
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Михаил Славнов
Сегодня 19:17
Можно и так.
Ответ Караул! Игнор 0
Михаил Славнов
Сегодня 19:17
1
Ответ Караул! Игнор 0
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VAN ARM
Сегодня 22:28
мне нравится его стиль)
Ответ Караул! Игнор 0
Михаил Славнов
Сегодня 22:17
Можно и так.
Ответ Караул! Игнор 1
Михаил Славнов
Сегодня 22:17, редактировал Сегодня 22:17
Очень хорошо.
Ответ Караул! Игнор 0
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Единица превратилась в очень хорошо.
вынужденно начинают поступать так же, он же сразу жмёт жалобы на такой комментарий.
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Сначала новые | Сначала старые
Михаил Славнов
Сегодня 19:17
Можно и так.
Ответ Караул! Игнор 0
Михаил Славнов
Сегодня 19:17
1
Ответ Караул! Игнор 0
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAN ARM
Сегодня 22:28
мне нравится его стиль)
Ответ Караул! Игнор 0
Михаил Славнов
Сегодня 22:17
Можно и так.
Ответ Караул! Игнор 1
Михаил Славнов
Сегодня 22:17, редактировал Сегодня 22:17
Очень хорошо.
Ответ Караул! Игнор 0
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Единица превратилась в очень хорошо.
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Просим обратить внимание на поправку в правилах по Флуду:
4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!