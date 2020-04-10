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Себальос намерен покинуть «Арсенал»

сегодня, 10:00

Полузащитник «Реала» Даниэль Себальос, выступающий за «Арсенал» на правах аренды, не намерен оставаться в составе «канониров». Срок его аренды завершится по окончании сезона, и хавбек предпочитает переход в «Бетис», а не подписание полноценного контракта с «Арсеналом», сообщает источник со ссылкой на Express.

Кроме того, СМИ отмечают, что «канониры» считают слишком большой сумму, которую хочет получить за Себальоса «Реал». Указывается, что мадридцы планируют выручить 40 миллионов фунтов стерлингов благодаря продаже игрока.  

Ранее стало известно, что Себальосом интересуются три клуба Ла Лиги.

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рус фан
рус фан
сегодня в 12:46
Себальос не игрок основы 14 матчей в 28 турах, при почти постоянной игре Арсенала 4-3-3, он 5-6 по очереди игрок основы или выхода на замену, результативность низкая всего 2 паса, на 40 млн фунтов он не наиграл.
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 12:21
Себальос не тянет уровень АПЛ, пусть валит. ....он и Бетис будет тормозить
SSPZ
SSPZ ответил Аpбитр
сегодня в 11:17, ред.
Добрый день. Просим обратить внимание на поправку в правилах по Флуду: 4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!
внесите, пожалуйста, ещё одну поправку! Первый комментарий нельзя редактировать, если он отредактирован, он или удаляется по жалобе или, если это возможно сделать технически, становится не первым. Пишут букву, точку, цифру, занимая первое место, а потом редактируют. Те, кто пишет честно, остаются в дураках. Чтобы не быть голословным! Смотрите-это скрин вшерашний. Занял в очередной раз первое место с помощью цифры 1,а потом особо не напрягаясь пишет комментарий, редактируя его. Это нам всем известный Михаил Славнов и его армия фейков. Самое главное, что, если другие
вынужденно начинают поступать так же, он же сразу жмёт жалобы на такой комментарий.
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Михаил Славнов
Сегодня 19:17
Можно и так.
Ответ Караул! Игнор 0

Михаил Славнов
Сегодня 19:17
1
Ответ Караул! Игнор 0
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VAN ARM
Сегодня 22:28
мне нравится его стиль)
Ответ Караул! Игнор 0

Михаил Славнов
Сегодня 22:17
Можно и так.
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Михаил Славнов
Сегодня 22:17, редактировал Сегодня 22:17
Очень хорошо.
Ответ Караул! Игнор 0
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Единица превратилась в очень хорошо.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:29
Себальос намерен себальос из Арсенала.
VAN ARM
VAN ARM ответил Аpбитр
сегодня в 10:14
Добрый день. Просим обратить внимание на поправку в правилах по Флуду: 4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!
спасибо за разъяснения
Аpбитр
Аpбитр ответил VAN ARM
сегодня в 10:13
хотелось бы узнать причину бана?
Добрый день.
Просим обратить внимание на поправку в правилах по Флуду:

4) Первый комментарий в новости или записи в течение суток после их публикации: 50 очков (начисление не чаще чем раз в час). Но флуд (например, сообщение из одного или двух слов) запрещен!
STVA 1
STVA 1
сегодня в 10:11, ред.
Не нравится по ходу у Пушкарей))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 10:11
хотелось бы узнать причину бана?
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