Себальос намерен покинуть «Арсенал»

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сегодня, 10:00

Полузащитник «Реала» , выступающий за «Арсенал» на правах аренды, не намерен оставаться в составе «канониров». Срок его аренды завершится по окончании сезона, и хавбек предпочитает переход в «Бетис», а не подписание полноценного контракта с «Арсеналом», сообщает источник со ссылкой на Express.

Кроме того, СМИ отмечают, что «канониры» считают слишком большой сумму, которую хочет получить за Себальоса «Реал». Указывается, что мадридцы планируют выручить 40 миллионов фунтов стерлингов благодаря продаже игрока.

Ранее стало известно, что Себальосом интересуются три клуба Ла Лиги.