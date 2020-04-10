Никлас Бендтнер: «Хочу стать тренером»

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, находящийся в статусе свободного агента, хочет попробовать себя в роли тренера.
Одна из вещей, на которые я способен – это стать тренером. Хочу пройти образовательные курсы и получить необходимые лицензии.
Ранее появилась новость о том, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета следит за игроками команды с помощью GPS.
2) Проблему флуда приняли, будем думать над ее решением.
3) Предложения принимаются. Все уже написанное изучили.
2) Проблему флуда приняли, будем думать над ее решением.
3) Предложения принимаются. Все уже написанное изучили.