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Никлас Бендтнер: «Хочу стать тренером»

сегодня, 14:56

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» Никлас Бендтнер, находящийся в статусе свободного агента, хочет попробовать себя в роли тренера.

Одна из вещей, на которые я способен – это стать тренером. Хочу пройти образовательные курсы и получить необходимые лицензии.

Ранее появилась новость о том, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета следит за игроками команды с помощью GPS.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:27
Одного желанья мало, нужен ещё талант.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:13
а почему собственно не попробовать? ведь не все могут тренировать чемпионов! может получится. удачи!
Mikki
Mikki ответил SSPZ
сегодня в 15:06
Отменять или нет, не нам решать. Администрация сама решит, что отменять, что нет. Мы можем только внести предложения по улучшению этого нововведение, снова же, на усмотрение администрации. Конкурс хороший, только надо немного доработать. А по поводу ахинеи. Начни с себя.
1) Фича хорошая, тем более в столь сложный по известным причинам для сайта период.
2) Проблему флуда приняли, будем думать над ее решением.
3) Предложения принимаются. Все уже написанное изучили.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 15:00
Если таким же бездарным, как футболистом, то лучше не надо!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 15:00
Не всегда наши желания совпадают с нашими возможностями)
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