Никлас Бендтнер: «Хочу стать тренером»

1586519775

сегодня, 14:56

Экс-нападающий лондонского «Арсенала» , находящийся в статусе свободного агента, хочет попробовать себя в роли тренера.

Одна из вещей, на которые я способен – это стать тренером. Хочу пройти образовательные курсы и получить необходимые лицензии.

Ранее появилась новость о том, что главный тренер «Арсенала» Микель Артета следит за игроками команды с помощью GPS.