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Пятов: «Не вижу проблем в снижении зарплаты»

сегодня, 14:54

Голкипер донецкого «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о возможном снижении зарплаты:

Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации. Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем.

Ранее Пятов рассказал, как нужно бороться с коронавирусом. 

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:34
а что он мог ещё сказать?))
ОПС
ОПС
сегодня в 15:04
Все правильно сказал.
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