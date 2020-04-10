Пятов: «Не вижу проблем в снижении зарплаты»

Голкипер донецкого «Шахтера» поделился мнением о возможном снижении зарплаты:

Все понимают, что это экономический кризис. Все обсуждается с руководством. Это делается ради того, чтобы сохранить персонал клубов. Здесь нет ничего странного. Если клуб справляется сам, то хорошо, если клуб не справляется, то договаривается с футболистами о совместном выходе из ситуации. Если клуб потребует, мы сядем всей командой, возможно, в режиме онлайн, и это обсудим. Не вижу в этом никаких проблем.