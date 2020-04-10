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Пятов — о предложениях европейских клубов: «Я уже играю в топ-клубе»

сегодня, 15:14

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов ответил на вопрос об интересе топ-клубов, а также заявил, что необходимо доиграть нынешний сезон УПЛ:

Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было.

Все надеемся, мечтаем о том, чтобы скорее выйти на поле. «Шахтер» как бы кто ни считал уже чемпионом, но нам хочется сыграть, а не расслабиться. Доказать, что мы сильнее. Тем более что сейчас команды разделились на шестерки и нас ждут сумасшедшие игры. В этом праздник, мы футболисты, это наша работа и жизнь. Мы хотим вернуться и участвовать в нем активно.

Ранее Пятов рассказал, что готов пойти на снижение зарплаты. 

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dimagas2
dimagas2 ответил VAN ARM
сегодня в 15:40
прямо что то напоминает)) удачи парень!!
Парень?Ему уже 35,если не больше))
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 15:24
У Шахтера возможности безграничные
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 15:19
ну не совсем в топе, но в неплохом клубе.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:18
прямо что то напоминает)) удачи парень!!
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