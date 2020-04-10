Пятов — о предложениях европейских клубов: «Я уже играю в топ-клубе»

Голкипер «Шахтера» ответил на вопрос об интересе топ-клубов, а также заявил, что необходимо доиграть нынешний сезон УПЛ :

Было ли предложение от топ-клуба? Я уже в топ-клубе! Других предложений не было.

Все надеемся, мечтаем о том, чтобы скорее выйти на поле. «Шахтер» как бы кто ни считал уже чемпионом, но нам хочется сыграть, а не расслабиться. Доказать, что мы сильнее. Тем более что сейчас команды разделились на шестерки и нас ждут сумасшедшие игры. В этом праздник, мы футболисты, это наша работа и жизнь. Мы хотим вернуться и участвовать в нем активно.