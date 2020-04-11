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Павлюченко: «Если Дзюба будет ругаться с Уткиным, то закончит карьеру»

сегодня, 16:18

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба способен побить рекорд экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38–39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM ответил Leha-ha50
сегодня в 17:08
По большому счету - оба трепачи!!!
согласен))но дерево пытается играть а не только трепет))
Башмакоса
Башмакоса ответил Comdiv
сегодня в 17:04
Павлюченко что этим хотел сказать?
Дзюба уходит во внефутбольные дела всё глубже и это плохо скажется на его карьере. Артём подкупает своими эмоциями, но сам в них порой теряется.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:03
39 лет и играющий Дзюба? Разве что чемпионат колхоза.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:01
Интересно чем вся эта "дуэль" закончится.....
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил VAN ARM
сегодня в 16:59
вот нет симпатий к дзюбе но уткин полный урод!! тут я за дзюбу!!
По большому счету - оба трепачи!!!
ziborock
ziborock
сегодня в 16:51
Артем Дзюба получил премию «Золотые яйца»)))
https://cdn.fishki.net/upload/post/2019/07/08/3026411/rueb92aa23fee.png
морозз
морозз
сегодня в 16:49
Дзюба поймал звезду в Питере, скоро он станет таким великим что достанет до острия шпиля Петропавловки! Крутой Дзюба бомж намного круче крутого Уоккера!
Вася же так и остался честным, но очень трудно понятным для большинства населения России!
Footbolista
Footbolista
сегодня в 16:48
Уткину то делать больше нечего, а Дзюбе играть еще растролленным...ставлю на Уткина...
VIPded
VIPded
сегодня в 16:46
Уткин так силён?)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:44
Дзюбу послали далеко-далеко спартачи. История свежа, как невеста Феди. Так что, если будут ругаться, победит молодость)
ziborock
ziborock ответил Zenit_84
сегодня в 16:41
Уткин всемогущий?
А по моему это как раз таки осел Дзюба! Перечислить всех с кем он переругался страницы не хватит! Только из Зените он разругался с Аршавиным, Быстровым, Малафеевым!
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:39
Ругаться с Уткиным не надо лучше сразу в лобешник.
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 16:38
Дзюбиньо скоро будет икспертом по футболу как Аршавкин.
Лиговский
Лиговский
сегодня в 16:37
Дзюбе давно пора послать этого демагога нна.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:33
Рома так подколол васю по хрющачьи.
AgentART
AgentART ответил STVA 1
сегодня в 16:31
Наверное, что Вася схавает Артёмку)))
Силов не хватит у пожирателя тарасовских отходов.
STVA 1
STVA 1 ответил Comdiv
сегодня в 16:29
Павлюченко что этим хотел сказать?
Наверное, что Вася схавает Артёмку)))
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:29
вот нет симпатий к дзюбе но уткин полный урод!! тут я за дзюбу!!
Death
Death ответил Comdiv
сегодня в 16:29
Павлюченко что этим хотел сказать?
Что здоровья и нервов не хватит. И сконцентрироваться на игре надо, а не быдлячистве. Очевидно же
Lazurny
Lazurny
сегодня в 16:26
С жирным боровом ругаться - себя не уважать.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 16:19
Павлюченко что этим хотел сказать?
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 16:19
Уткин всемогущий?
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