Павлюченко: «Если Дзюба будет ругаться с Уткиным, то закончит карьеру»

Бывший российский нападающий Роман Павлюченко считает, что нападающий «Зенита» Артём Дзюба способен побить рекорд экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.
Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38–39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру.
https://cdn.fishki.net/upload/post/2019/07/08/3026411/rueb92aa23fee.png
https://cdn.fishki.net/upload/post/2019/07/08/3026411/rueb92aa23fee.png
Вася же так и остался честным, но очень трудно понятным для большинства населения России!
Вася же так и остался честным, но очень трудно понятным для большинства населения России!