Павлюченко: «Если Дзюба будет ругаться с Уткиным, то закончит карьеру»

Бывший российский нападающий считает, что нападающий «Зенита» способен побить рекорд экс-игрока петербургского клуба Александра Кержакова по количеству голов за сборную России.

Если будет в форме, то всё возможно. Мы же не знаем, сколько ещё лет Дзюба будет играть. Может, до 38–39 лет. Всё зависит от здоровья и кондиций. Если будет каждый день с Уткиным ругаться, то через год закончит карьеру.