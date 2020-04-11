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Булыкин: «Скучаю по друзьям и футболу»

сегодня, 16:05

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин поделился мыслями о пандемии коронавируса.

Сейчас всем тяжело. Мне легче, чем людям, запертым в квартире, – всё-таки нахожусь за городом. Тут есть чем заняться: и работы на участке хватает, и про физические упражнения не забываем. Плюс прогулки с детьми. Скучаю по друзьям и футболу, надеюсь, скоро всё наладится, жизнь нормализуется.

Наши власти делают всё возможное, чтобы люди поняли: наступают тяжёлые времена. Штрафы и пропуска наконец-то будут пугать людей, тем более полиции разрешили штрафовать. Государство надеялось на ответственность людей, но у некоторых этого чувства нет, они ведут себя неразумно. Сейчас людей будут наказывать, всё будет строже, это правильно. Так что рекомендую всем оставаться дома, тогда мы быстрее победим эту заразу.

Ранее Булыкин записал видеообращение в связи с эпидемией коронавируса.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:59
не печалься!! всё будет паровозно!)))
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:48
Офицер не должен скучать, он обязан искать!
Фас! Ёпта.
Karabal
Karabal
сегодня в 16:40
Самый бестолковый футболист скорее скучает по зарплате.
beefs
beefs
сегодня в 16:13
да в своем доме еще можно найти место для прогулок
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:13
Тоска голимая!!! Без футбола просто как то непривычно.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:11
Ты не один такой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:06
Толковый был футболист...
shlomo
shlomo
сегодня в 16:06
Многие скучают по футболу
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