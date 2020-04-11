Гаврилов: «Пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит»

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о введении системы пропусков в Москве на время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Теперь сижу дома и никуда не выхожу. Был уже момент, когда остановили и пригрозили штрафом. Подумал, зачем кого-то раздражать.

В целом, считаю, всем надоело сидеть дома, но другого у нас ничего нет. Нужно как-то выдержать это всё и не заболеть. Видел информацию про пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит. Что с ним, что без него, риск одинаковый. Ситуация очень опасная, нужно беречь здоровье.