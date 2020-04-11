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Гаврилов: «Пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит»

сегодня, 14:55

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов поделился мнением о введении системы пропусков в Москве на время самоизоляции из-за эпидемии коронавируса.

Теперь сижу дома и никуда не выхожу. Был уже момент, когда остановили и пригрозили штрафом. Подумал, зачем кого-то раздражать.

В целом, считаю, всем надоело сидеть дома, но другого у нас ничего нет. Нужно как-то выдержать это всё и не заболеть. Видел информацию про пропуска в Москве — нужная мера, но от вируса не защитит. Что с ним, что без него, риск одинаковый. Ситуация очень опасная, нужно беречь здоровье.

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Все комментарии
Footbolista
Footbolista ответил VAN ARM
сегодня в 16:41
всё это лишь отсрочка!!не более!!
В данном случае лучше позже...или никогда...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:32
всё это лишь отсрочка!!не более!!
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 15:57
сидеть дома надоело всем, но здоровья дороже, можно и посидеть.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 15:47, ред.
Пропуском можно рот прикрыть, когда кашляешь...масок то нет в аптеках...
mihaluch
mihaluch
сегодня в 15:38
Да это ерунда не выходи из дома ничего не будет.
jilbar
jilbar
сегодня в 15:34
Власть хочет запугать и спрятать народ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 15:32
Неужели Гаврилов , как бы это помягче, такой несмышленый? Не пропуска защитят от вируса, а то, что с введением пропусков побольше народа дома сидеть будет.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:06
С пропусками запоздали, вирус набрал обороты.
beefs
beefs
сегодня в 14:56
надоело это точно, но необходимо
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