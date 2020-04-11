Сорокин: «Власти Петербурга и РФС оперативно уведомили УЕФА о готовности»

Директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что власти Санкт-Петербурга и РФС достаточно оперативно уведомили УЕФА о готовности города принять матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы.

Власти и РФС отреагировали достаточно оперативно, потому что со стороны УЕФА были четко обозначены сроки (города-организаторы должны подтвердить намерение принять матчи до конца апреля — прим.). Естественно, мы подготовились к установленным срокам. Рассматривалась ли возможность взять больше времени на размышление или отказаться от проведения матчей чемпионата Европы? Я такого ни разу не слышал.