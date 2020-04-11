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Сорокин: «Власти Петербурга и РФС оперативно уведомили УЕФА о готовности»

сегодня, 14:52

Директор организационного комитета российской части Евро-2020 Алексей Сорокин заявил, что власти Санкт-Петербурга и РФС достаточно оперативно уведомили УЕФА о готовности города принять матчи перенесенного на лето 2021 года чемпионата Европы.

Власти и РФС отреагировали достаточно оперативно, потому что со стороны УЕФА были четко обозначены сроки (города-организаторы должны подтвердить намерение принять матчи до конца апреля — прим.). Естественно, мы подготовились к установленным срокам. Рассматривалась ли возможность взять больше времени на размышление или отказаться от проведения матчей чемпионата Европы? Я такого ни разу не слышал.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:47
Вопрос - то пустяковый: уведомили УЕФА о готовности стадиона принять матчи ЧЕ-21. А шума столько, как - будто подвиг совершили.
Cap700
Cap700 ответил cska vperiod
сегодня в 15:38
В стране и в мире ЧС а они чемпионат Европы проводят.
А где ЧС?
andreika20133
andreika20133 ответил cska vperiod
сегодня в 15:24
В стране и в мире ЧС а они чемпионат Европы проводят.
Да . Без вас.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:04
В стране и в мире ЧС а они чемпионат Европы проводят.
drug01
drug01 ответил shlomo
сегодня в 14:55
Ну хоть где то мы успели вовремя
Поздравляю!!!!!
drug01
drug01
сегодня в 14:53
Главное не отступать!
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 14:53
Молодцы, за оперативность!
shlomo
shlomo
сегодня в 14:53
Ну хоть где то мы успели вовремя
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