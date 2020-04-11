Радимов: «Надо объединять чемпионаты России и Беларуси»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предложил объединить чемпионаты России и Беларуси:
Понял ! Надо объединять чемпионаты России и Белоруссии!
Топ будет !
Понял ! Надо объединять чемпионат России и Белоруссии ⚽️⚽️! 🔝🤘будет !!!— Владислав Радимов (@radimov02) April 11, 2020
Ранее Радимов вспомнил свое известное интервью с журналистом.
P.S.Но вова не стал париться и тупо восстановил свою президентскую девственность,такая политическая геменопластика.
P.S.Но вова не стал париться и тупо восстановил свою президентскую девственность,такая политическая геменопластика.