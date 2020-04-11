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Радимов: «Надо объединять чемпионаты России и Беларуси»

сегодня, 20:34

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов предложил объединить чемпионаты России и Беларуси:

Понял ! Надо объединять чемпионаты России и Белоруссии!

Топ будет !

Ранее Радимов вспомнил свое известное интервью с журналистом.

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Все комментарии
stanichnik
stanichnik
сегодня в 22:44
Какая Белоруссия? Для начала клубы Крыма в российские лиги введите! А то уже шесть лет ни в РФС, ни в УФС!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 22:23
НИ ЗА ЧТО!!!С кем угодно объединяйтесь ,но только не с Россией!!!
Stalker-ato
Stalker-ato ответил dino-hsv
сегодня в 22:09
не боись. скоро страны объединят, а там уже и чемпионаты. всё уже решили давно, наслаждайся
ага считай уже страны объединили,как путин не пытался как не уговаривал,как не шантажировал Лукашенко,а ,Лукашенко не пошёл над национальные органы и не пойдет, так,что забудьте.
P.S.Но вова не стал париться и тупо восстановил свою президентскую девственность,такая политическая геменопластика.
Twisted
Twisted
сегодня в 21:58
Еще один..Какой смысл объединения со слабыми?И им самим это разве нужно?Не устаю поражаться безмозглости некоторых футболистов(и бывших в том числе у которых вроде как хоть какая мудрость должна быть с приходом лет)Хотя может это он так в так в шутку
ermak6848
ermak6848
сегодня в 21:47
думаю, что идея Радимова Не проходит...
zsb1961
zsb1961
сегодня в 21:43
Бред!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 21:37
Еще один объеденяльщик нарисовался. Глупая мысля!!!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 21:30
Батька Лукашенко не согласен.
морозз
морозз
сегодня в 21:17
    Nekit92
    Nekit92
    сегодня в 21:12
    Че за бред? Тогда в европу вообще можно будет не соваться...
    shlomo
    shlomo
    сегодня в 21:08
    Думаю, что не стоит этого делать....
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:03
    А у белорусов спрашивать слабо?
    Footbolista
    Footbolista
    сегодня в 21:03
    dino-hsv
    dino-hsv
    сегодня в 20:56
    не боись. скоро страны объединят, а там уже и чемпионаты. всё уже решили давно, наслаждайся
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 20:50
    ты с какого дуба рухнул))))
    13ROS13
    13ROS13
    сегодня в 20:44
    Ничего глупее не придумал.
    Lazurny
    Lazurny
    сегодня в 20:40
    Хотите играть в Городее или Смолевичах на ужасном поле, то объединяйте.
    свинина
    свинина
    сегодня в 20:37
    ТОП бы был, если бы с Украиной объединится. Вот это бы зарубы, аншлаги, ажиотажи бы были. АПЛ бы с примерой отдыхали бы. Я бы даже сезонный абонемент, на все матчи приобрел бы.
    a_b88p9nem53
    a_b88p9nem53
    сегодня в 20:36
    Все тип топ будет.
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 20:34
    Как будто это легко
    Youngberg
    Youngberg
    сегодня в 20:34
    Рассмешил, какой смысл в этом.
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