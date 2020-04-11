Место «Спартака» в иерархии

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сегодня, 19:59

«Соккер.ру» обращает внимание на любопытную футбольную особенность РПЛ .

Фанатам соперников всегда хватает поводов для шуток, если «Спартак» в середине таблицы. Вернее, когда «красно-белые» снова падают, ведь подобное случалось частенько. Однако есть в РПЛ одна особенность, которая позволяет не ставить крест на команде Тедеско весной 2020 года.

Связана она с показателем, который позволяет делать оценку только на длительной дистанции – ожидаемыми очками. Например, вспомните весну 2015 года. «Зенит» Виллаш-Боаша, Халка, Кришито, Данни, Витселя и Гарая уверенно выигрывает чемпионат России, опередив ЦСКА и «Краснодар» на семь пунктов.

Оборона играла уверенно, атака забила 58 мячей. Но многие не обратили внимания на две важные детали. Первая – атака «Зенита» зависела от Халка и Рондона (сейчас от Дзюбы и Азмуна), но качественных моментов было мало. И вторая деталь – у ЦСКА Слуцкого была феноменальная способность забивать из ничего.

Хотя Халк остался и нашел себе напарника Дзюбу, Артём не стал чемпионом с «Зенитом» сразу. У «армейцев» были козыри, которые другие не заметили. А через год уже «Спартак» обзавелся талантами «армейцев», причем возвел их в абсолют. По ожидаемым очкам команда Карреры была на 24 пункта ниже, чем в реальности.

Это восемь побед из 22 реальных, то если бы «Спартак» не являлся феноменально эффективным, как ЦСКА годом ранее, то из шестой команды лиги, ничем особым не приметной, не получился будущий чемпион. А если бы «красно-белые» получили, на что наиграли – оказались шестыми в таблице, а совсем не первыми.

Также важно, что был в сезоне 2016/17 один необычный клуб, что позволяет развить мысль о связи скрытых талантов вроде бы неудачников сезона с их последующим прорывом через год. Конечно «Зенит» — кандидат на пять титулов подряд и звание «Баварии» или «Ювентуса» из РПЛ , сам отступил – открыл путь на вершину другим.

Но в сезоне с чемпионством «Спартака» опытные аналитики сразу заметили аномалию, связанную с «Локомотивом» — будущим победителем. «Железнодорожники» финишировали на скромном восьмом месте – ниже «Ахмата», «Ростова» и «Уфы», но по ожидаемым очкам были уже на третьей позиции, опередив, в том числе чемпионский «Спартак».

Игра команды Карреры, если отталкиваться от объективных цифр, не являлась передовой в лиге – по забитым, пропущенным, качеству моментов и допущенным шансам не были не только первыми, но даже и вторыми. А вот «Локомотив» на самом деле за сезон до титула неплохо держал удар, удачно играл в защите. А дальше вы знаете, что произошло.

Ждали, что «Спартак» Карреры будет бороться с «Зенитом» Манчини за титул. Но получили фаворита на пятом месте, увольнение Роберто, а параллельно – начало распада «красно-белых» изнутри. Но что тогда указывало на будущий титул «Зенита»? Правильно — ожидаемые очки. И даже «Локомотив» стал чемпионом, на самом деле использовали тактику «Спартака».

Цифры четко показывают, что команде Семина везло. Разница не в 24 пункта, а в 9-10, но это тоже огромная фора. По качеству футбола чемпионский «Локомотив», если сравнивать их статистику с цифрами конкурентов, напоминал «Челси» Конте, когда получали середняка по многим числовым параметрам, но чемпиона АПЛ . В команде Семина была энергия для разового рывка, не более.

А вот именно в сезоне, когда Манчини проиграл все, что только мог, «Зенит» заложил основу для будущего титула. По качеству футбола были среди лидеров, просто бездарная работа тренера привела к 11 ничьим и 5 поражениям в РПЛ . А по ожидаемым очкам «Зенит» опережал и «Локомотив», причем намного, и даже «Спартак», который в том сезоне надеялся на «золотой дубль».

Затем пришел Семак, Глушаков и Измайлов выступили против Карреры, Федун не смог правильно выбрать сторону в конфликте, и в результате «Спартак» посыпался – пятое место, а «Зенит» рванул вперед, причем стал чемпионом, просто повторяя показатели сезона, когда был на пятом месте, если говорим именно о качестве футбола.

Также важное различие прошлого сезона от остальных — в лиге не было команды-фаворита, которая играла намного лучше, чем получала. Этим объясняется сейчас повторное лидерство «Зенита», хотя банда Семака часто повторяется, выносит тех, кто ее никогда не переигрывает, а «Уфе» может отдать очки.

Обратите внимание на общую для этой истории деталь – как «Локомотив», который с середины таблицы прыгнул на первое место, или как «Спартак», что начал выигрывать на ровном месте, воспользовавшись провалом «Зенита», команда Сергей Богдановича известна одной аномалией. Лидер должны был пропустить намного больше мячей – 16-17 против реальных 10.

Не так хороша защита, как кажется. И не так сильна атака, ведь из 44 голов сразу 18 забили в трех домашних играх, против «Рубина», «Ростова» и «Урала». Средняя результативность остальных 19 матчей составляет всего 1.37 гола за игру, скромный показатель для лидера и чемпиона. Столько же у ЦСКА , который не может забить с «точки».

Сейчас по качеству футбола «Зенит» играет так, как лидеры, которые через год обычно теряли титул. И вот тут на сцену снова выходят аномалии этого сезона. Сейчас в РПЛ сразу четыре невероятно невезучих в атаке команды – «Рубин» и «Ахмат», что ведут борьбу за выживание, «Динамо» — у них смена тренера и состава, и «Спартак» — аналогично.

Причем в случае с командой Тедеско разница между тем, на что наиграли объективно, и тем, что получили, составляет уже целых 9 мячей. «Красно-белые» являются лидерами РПЛ по количеству ударов по чужим воротам. Если бы реализация не подводила, могли рассчитывать на более удачные результаты в целом ряде матчей, причем еще при Кононове.

И вторая аномалия – осечки «Спартака» разбросаны так же фатально, как были у «Локомотива», что накануне чемпионства застрял на восьмом месте. Если говорим об ожидаемых очках, то нельзя оспорить однозначное лидерство «Зенита», но вот этот несчастный молодой «Спартак» наравне с ЦСКА и очень близко к «Краснодару» и «Локомотиву».

В реальности разница в таблице составляет 13 пунктов, Тедеско на попадание в Лигу чемпионов не претендует. Вот только очередной сезон подряд подобные аномалии потом частенько приводят к рывкам вверх. «Спартак» — странная команда. Вроде бы новый состав, но оборону то не меняли. Кутепова команда давно знала, он просто вернулся в основу при переходе на три центральных.

К универсальности Зобнина приучил еще Каррера – появление Романа на правом краю не сломало представление футболистов «красно-белых» о тактике и мире. Следовательно, где были связи, где есть Максименко – там «Спартак» играет надежно, пропустил чуть меньше, чем мог. А вот в атаке Бакаев и форварды заработали больше голов, чем получили, причем намного.

Такие команды, как «Динамо» или «Спартак» — объективно невезучие в этом сезоне впереди, причем вывод такой делаем на основе цифр, а не простой оценки «на глаз», имеют потенциал для рывка. Зная «красно-белых», не стоит переоценивать эту зацепку, но в РПЛ такие рывки стали нормой. Как и «черные метки», что их имели все пять последних чемпионов. Их спад не стал шоком для тех, кто изучает цифры.

Например, не могло стать сюрпризом лидерство Семака в прошлом и этом сезонах – еще при Манчини проблема была в головах, а не в ногах. Возможно, та же история у «Спартака»? Не похоже, чтобы у Тедеско была именно чемпионская команда, да и конкуренты изучили все эти рывки с середины таблицы на вершину, однако если будет серия побед и успешно сыграют против «Зенита» в полуфинале Кубка России, то «Спартак» раскроет потенциал.

Важно работать по примеру всех, кто отбирал у «Зенита» титул три года подряд. Или хотя бы навязывал борьбу в зоне Лиги чемпионов. Команда Тедеско перспективнее, чем принято считать, и хотя пока там недобор по очкам не такой, как у классиков невезения – иногда и до 13 верных пунктов теряли, допуская необъяснимые ошибки, «красно-белые» ведь даже не на пике формы.

Команда 22-летних себя еще покажет, если руководство поступит грамотно и даст им время. Можно придумать много обидных фраз о статистике, но даже базис для рывка «Локомотива» и «Зенита» после провальных сезонов был заметен именно по цифрам. И хотя не всегда аномалии ведут к успехам, один из тех, кто с ними связан, обычно выстреливает.

У «Спартака» получится? Увидим в футбольном будущем, а пока констатация фактов – по качеству футбола команда Тедеско должна быть в зоне борьбы за ЛЧ , но слишком велик груз ничьих и поражений до приезда Доменико. Немец сам допустил достаточно осечек, этот сезон можно спасти только успехом в Кубке. Но мы же говорим о зацепке на будущее.

«Спартак» опаснее, чем кажется. И больше похож на «Зенит» или «Локомотив» из прошлого, когда правили ошибки за одно лето. Только чемпионская команда Карреры не подавала виду перед рывком, остальные имели такой же очевидный базис невезения и обидных осечек, что есть сейчас у команды Тедеско. РПЛ такая лига, что глупые поражения одного из фаворитов могут быть хорошим знаком на будущее.

Но только если «Зенит» допустит ряд ошибок. Ведь если нет – потолком для остальных будет борьба за второе место, которое теряет магический потенциал этим летом – последний раз на ближайшие годы ведет сразу в группу Лиги чемпионов.