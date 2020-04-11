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Евсеев: «Верю всему, что говорит Путин»

сегодня, 20:14

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о президенте России Владимире Путине:

Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне.

Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму». 

Что касается расследований Навального — пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка — молодец, хорошо сказал.

Ранее Евсеев заявил, что футболисты получают столько, сколько заслуживают.

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kolpankolpan
kolpankolpan ответил dino-hsv
сегодня в 22:21
"Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне" заметили? "армия", "офицеры", "вооружение" вот и вся история
Очень плохо что это Вся история.Хорошее отношение президента к своей стране в заслугу может ставить только ............
kolpankolpan
kolpankolpan ответил 112910415
сегодня в 22:18
как-то понятнее стало про Евсеева
Так футболист,что еще сказать про эту сказку.
Conzor
Conzor ответил galem72
сегодня в 21:57, ред.
А военные не должны котироваться "круче" учёных, инженеров, врачей, поваров, швей и другого простого люда, потому что без них этот уставной безыдейный контингент ходил бы в лаптях, ел кашу из топора, лечил раны подорожником, прикрывался лопухами, стрелял из рогаток и метал камни. Великую Отечественную выиграли не офицеры с золотыми погонами, а крестьяне!
Ты либо с украины, либо не лучше евсеева, одна демагогия, ничем не подтвержденная.
galem72
galem72 ответил волгодон 2
сегодня в 21:53, ред.
Но футболисты котируются круче военных,что по мне неправильно.
А военные не должны котироваться "круче" учёных, инженеров, врачей, поваров, швей и другого простого люда, потому что без них этот уставной безыдейный контингент ходил бы в лаптях, ел кашу из топора, лечил раны подорожником, прикрывался лопухами, стрелял из рогаток и метал камни. Великую Отечественную выиграли не офицеры с золотыми погонами, а крестьяне!
galem72
galem72 ответил волгодон 2
сегодня в 21:43
Ну армия действительно поднялась,в отличие от времен покойного Борьки.
Армейская показуха - совковый лакмус для оправдания его царствования перед народом. Милитаризмом страна сыта не будет, лишь только его режим будет оправдан, как он думает. Экономики нет, сплошь сырьевая торговля.
70% консолидированного бюджета всей страны - налоги физиков и юр.лиц, остальное - продажа углеводородов. Не то место сравнивать вояк 90-х с нынешними, потому что экономика идёт в тупик.
Даже саудиты умыли плешь за 2 заседания опека, а Штаты только улыбнулись этому дедку вслед. Рубль ничего не стоит. Так что упование на бряцание петардами - удел примитивных советов. Мир уже ушёл далеко вперёд, а этот псевдолидер всё топчется на совковом поприще с его принципами диктатуры, запретов, нагнетания и пропаганды.
112910415
112910415
сегодня в 21:37
как-то понятнее стало про Евсеева
Footbolista
Footbolista
сегодня в 21:07
волгодон 2
волгодон 2 ответил galem72
сегодня в 21:05
Пусть эта евсеина хоть какое-то расследование Навала опровергнет по факту, а не соплями через какого-то там широкова.
Но футболисты котируются круче военных,что по мне неправильно.
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 21:04
"Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне"

заметили? "армия", "офицеры", "вооружение"

вот и вся история
волгодон 2
волгодон 2 ответил galem72
сегодня в 21:03
Пусть эта евсеина хоть какое-то расследование Навала опровергнет по факту, а не соплями через какого-то там широкова.
Ну армия действительно поднялась,в отличие от времен покойного Борьки.
Karabal
Karabal
сегодня в 20:51
Типичный лизоблюд, наверняка в госдуму захотел от Единой России.
galem72
galem72
сегодня в 20:51
Пусть эта евсеина хоть какое-то расследование Навала опровергнет по факту, а не соплями через какого-то там широкова.
galem72
galem72
сегодня в 20:47
Вот это редкостный зашквар евсея. Либо заказуха, либо полная умственная дистрофия от каникул.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 20:38
Путин вообще правды не говорит, верить вранью опасно.
Альфамен
Альфамен
сегодня в 20:35
Раньше уважал Евсеева,после этих слов,все поменялось...
drug01
drug01
сегодня в 20:32
Может после футбола и....в .политику? Время покажет!
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:28
Евсееву лучше про футбол рассказывать.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:19
странно)) попам и чинушам кто же верит)))) тут фильтровать нужно))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 20:15
Верить никому нельзя, только здравому смыслу
beefs
beefs
сегодня в 20:15
ну а как же не верить
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