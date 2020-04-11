Евсеев: «Верю всему, что говорит Путин»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о президенте России Владимире Путине:
Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.
Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне.
Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму».
Что касается расследований Навального — пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка — молодец, хорошо сказал.
Ранее Евсеев заявил, что футболисты получают столько, сколько заслуживают.
70% консолидированного бюджета всей страны - налоги физиков и юр.лиц, остальное - продажа углеводородов. Не то место сравнивать вояк 90-х с нынешними, потому что экономика идёт в тупик.
Даже саудиты умыли плешь за 2 заседания опека, а Штаты только улыбнулись этому дедку вслед. Рубль ничего не стоит. Так что упование на бряцание петардами - удел примитивных советов. Мир уже ушёл далеко вперёд, а этот псевдолидер всё топчется на совковом поприще с его принципами диктатуры, запретов, нагнетания и пропаганды.
70% консолидированного бюджета всей страны - налоги физиков и юр.лиц, остальное - продажа углеводородов. Не то место сравнивать вояк 90-х с нынешними, потому что экономика идёт в тупик.
Даже саудиты умыли плешь за 2 заседания опека, а Штаты только улыбнулись этому дедку вслед. Рубль ничего не стоит. Так что упование на бряцание петардами - удел примитивных советов. Мир уже ушёл далеко вперёд, а этот псевдолидер всё топчется на совковом поприще с его принципами диктатуры, запретов, нагнетания и пропаганды.
заметили? "армия", "офицеры", "вооружение"
вот и вся история
заметили? "армия", "офицеры", "вооружение"
вот и вся история