Евсеев: «Верю всему, что говорит Путин»

Главный тренер «Уфы» поделился мнением о президенте России Владимире Путине:

Путину доверяю, всем высказываниям. Слушаю и верю. Это наш главный человек в стране. Как можно не верить президенту? Голосование за поправки по срокам? Я бы не пошел, потому что нахожусь в Уфе, а должен — по месту прописки. Открепительный не смог бы взять.

Путин в первую очередь поднял армию с низов, назначил Шойгу. Надо сказать за это спасибо. Путин относится к людям хорошо. Третье — очень любит нашу страну. Раньше офицеры жили в коммуналках, а сейчас — в квартирах. Вооружение на высшем уровне.

Сейчас другого варианта, кроме Путина, у нас нет. Так сложились обстоятельства. Вы видите альтернативу? Навальный? Хорош вам, какой Навальный? Давайте еще Собчак, устраиваете тут «Смехопанораму».

Что касается расследований Навального — пусть в Кирове их устраивает. Роман Широков сказал, что за Навального сидит Никита Белых? Ромка — молодец, хорошо сказал.