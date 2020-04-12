Рэмзи: «Я хочу попытаться помочь „Юве“ победить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в туринский клуб.
«Ювентус» — это огромный клуб, один из крупнейших в Европе. Были и другие заинтересованные клубы, но я чувствовал, что «Юве» хочет заполучить меня больше остальных. Тем более что они преуспели в Лиге чемпионов за последние несколько лет.
Я хочу попытаться помочь «Юве» победить в Лиге чемпионов. Сейчас «Ювентус» постоянно побеждает в Серии А. А я хотел уйти в какой-нибудь клуб, который каждый сезон борется сразу за несколько трофеев.
Ранее Рэмзи рассказал о том, чем он занимается во время карантина.