Рэмзи: «Я хочу попытаться помочь „Юве“ победить в Лиге чемпионов»

Полузащитник «Ювентуса» рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в туринский клуб.

«Ювентус» — это огромный клуб, один из крупнейших в Европе. Были и другие заинтересованные клубы, но я чувствовал, что «Юве» хочет заполучить меня больше остальных. Тем более что они преуспели в Лиге чемпионов за последние несколько лет.

Я хочу попытаться помочь «Юве» победить в Лиге чемпионов. Сейчас «Ювентус» постоянно побеждает в Серии А. А я хотел уйти в какой-нибудь клуб, который каждый сезон борется сразу за несколько трофеев.