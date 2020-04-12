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Рэмзи: «Я хочу попытаться помочь „Юве“ победить в Лиге чемпионов»

сегодня, 12:23

Полузащитник «Ювентуса» Аарон Рэмзи рассказал о причинах, почему он решил перейти именно в туринский клуб. 

«Ювентус» — это огромный клуб, один из крупнейших в Европе. Были и другие заинтересованные клубы, но я чувствовал, что «Юве» хочет заполучить меня больше остальных. Тем более что они преуспели в Лиге чемпионов за последние несколько лет. 

Я хочу попытаться помочь «Юве» победить в Лиге чемпионов. Сейчас «Ювентус» постоянно побеждает в Серии А. А я хотел уйти в какой-нибудь клуб, который каждый сезон борется сразу за несколько трофеев. 

Ранее Рэмзи рассказал о том, чем он занимается во время карантина.

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Все комментарии
ПОПОДИ в МЕНЯ
ПОПОДИ в МЕНЯ
сегодня в 12:37
смешно в милане!хахах
Александр Ерёменко
Александр Ерёменко
сегодня в 12:26
Рэмзи прям большой помощник
beefs
beefs
сегодня в 12:26
если она состоится
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