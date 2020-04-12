Л. Эрнандес: «В нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно»

Защитник «Баварии» порассуждал о возможности доиграть Лигу чемпионов, прерванную из-за пандемии коронавируса.

Будет непросто включить в календарь оставшиеся матчи ЛЧ и чемпионатов и вывести всех из карантина, набрав одинаковое физическое состояние. Будет сложно просто играть матчи, летая в Италию, Испанию, Англию или Францию.

Нужно смотреть на вещи реальнее. Думаю, в нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно, особенно если мы отдаем приоритет завершению национальных лиг.