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Л. Эрнандес: «В нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно»

сегодня, 12:41

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес порассуждал о возможности доиграть Лигу чемпионов, прерванную из-за пандемии коронавируса.

Будет непросто включить в календарь оставшиеся матчи ЛЧ и чемпионатов и вывести всех из карантина, набрав одинаковое физическое состояние. Будет сложно просто играть матчи, летая в Италию, Испанию, Англию или Францию.

Нужно смотреть на вещи реальнее. Думаю, в нынешней ситуации доиграть Лигу чемпионов будет невозможно, особенно если мы отдаем приоритет завершению национальных лиг.

Ранее приостановку сезона прокомментировал защитник «Баварии» Йозуа Киммих

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Суеверный
Суеверный
сегодня в 13:07
Ситуация хреновая. И этот год не станет пределом. Нужно смотреть жесткой правде в глаза. Как при пенальти. Выходов много, но возобновить Чемпионат России не реально. Среди вариантов может быть и такой, что стартовать в этих же позиций весной следующего года.
Ладожский
Ладожский
сегодня в 12:59
Нужно доиграть.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 12:57
Как то надо все турниры доиграть.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:43
если только без зрителей, но это уже совсем не то(
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 12:42
Играйте летом
AgentART
AgentART
сегодня в 12:42
Невозможно, время такое.
Youngberg
Youngberg
сегодня в 12:41
так же считаю, что невозможно
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