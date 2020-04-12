Президент «Брешии»: «Не позволю команде играть, если Серия А возобновится»

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что запретит своей команде выходить на поле, если нынешний сезон в Серии А решат доиграть.

Повторю в очередной раз - если лига возобновит чемпионат, я не позволю команде играть. Пускай снимают с нас очки, если им так хочется, я беру ответственность за это решение на себя.

Пусть наши футбольные чиновники погуляют по Брешии и посмотрят, что здесь происходит. Я не переживаю, что наша команда вылетит в Серию В, так как уверен — наш клуб не обанкротится и мы вернем себе место в высшей лиге.