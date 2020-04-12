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Президент «Брешии»: «Не позволю команде играть, если Серия А возобновится»

сегодня, 14:40

Президент «Брешии» Массимо Челлино заявил, что запретит своей команде выходить на поле, если нынешний сезон в Серии А решат доиграть.

Повторю в очередной раз - если лига возобновит чемпионат, я не позволю команде играть. Пускай снимают с нас очки, если им так хочется, я беру ответственность за это решение на себя.

Пусть наши футбольные чиновники погуляют по Брешии и посмотрят, что здесь происходит. Я не переживаю, что наша команда вылетит в Серию В, так как уверен — наш клуб не обанкротится и мы вернем себе место в высшей лиге.

Ранее «Брешиа» уже обращалась к болельщикам по поводу этой ситуации.

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Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 16:26
В Италии аномальное число президентов-психопатов, но Массимо все равно выделяется.
Шеф спартака
Шеф спартака
сегодня в 15:33
Найдут нового Президента, чемпионат доигрывать нужно.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:52
а чего тебе бояться то вы и так вылетите из серии))))))))
Climent
Climent
сегодня в 14:50
В серии B доиграешь.
beefs
beefs
сегодня в 14:43
вот так дела, бунт на корабле
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 14:41
Президенту виднее, на то он и Президент
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