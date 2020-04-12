Рушту: «Матч против коронавируса получился самым тяжёлым в моей жизни»

Экс-голкипер «Барселоны» и сборной Турции рассказал, как чувствует себя после выздоровления от коронавируса.

Потихоньку прихожу в себя, мое самочувствие улучшается с каждым днем. Тело немного ослабло, так как лечение выдалось очень тяжелым, но я на пути к выздоровлению и благодарен Богу. Теперь мне придется оставаться в карантине дома еще около 15 дней.

У меня была тяжелая пневмония. Это был один из самых сложных матчей в моей жизни, но самое худшее уже позади, и я наконец-то вернулся домой.