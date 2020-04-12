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Рушту: «Матч против коронавируса получился самым тяжёлым в моей жизни»

сегодня, 13:37

Экс-голкипер «Барселоны» и сборной Турции Рушту Речбер рассказал, как чувствует себя после выздоровления от коронавируса.

Потихоньку прихожу в себя, мое самочувствие улучшается с каждым днем. Тело немного ослабло, так как лечение выдалось очень тяжелым, но я на пути к выздоровлению и благодарен Богу. Теперь мне придется оставаться в карантине дома еще около 15 дней.

У меня была тяжелая пневмония. Это был один из самых сложных матчей в моей жизни, но самое худшее уже позади, и я наконец-то вернулся домой.

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Все комментарии
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 14:21
главное не проиграть этот матч!!
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:39
Всем здоровья, здоровья, здоровья....
beefs
beefs
сегодня в 13:37
его еще нужно выиграть
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 13:37
не только у тебя
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