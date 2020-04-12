Лопеш: «Балотелли — сумасшедший парень, но мне он понравился»

Полузащитник «Севильи» Рони Лопеш поделился мнением о форварде «Брешии» Марио Балотелли, с которым они вместе выступали за «Манчестер Сити».
Балотелли – забавный парень. Мой первый официальный гол за клуб был забит после его паса. Поэтому он навсегда останется в моей футбольной истории. Он просто сумасшедший, каждый может это заметить. Он делает то, что ему захочется.
Но как друг и товарищ по команде, он приятный, добрый и веселый парень. Редко бывали случаи, когда он не хотел ни с кем разговаривать, и мы понимали, что его стоит оставить в покое. Но мне он понравился.
Недавно свое мнение о Марио высказал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.