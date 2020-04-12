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Лопеш: «Балотелли — сумасшедший парень, но мне он понравился»

сегодня, 16:40

Полузащитник «Севильи» Рони Лопеш поделился мнением о форварде «Брешии» Марио Балотелли, с которым они вместе выступали за «Манчестер Сити».

Балотелли – забавный парень. Мой первый официальный гол за клуб был забит после его паса. Поэтому он навсегда останется в моей футбольной истории. Он просто сумасшедший, каждый может это заметить. Он делает то, что ему захочется.

Но как друг и товарищ по команде, он приятный, добрый и веселый парень. Редко бывали случаи, когда он не хотел ни с кем разговаривать, и мы понимали, что его стоит оставить в покое. Но мне он понравился.

Недавно свое мнение о Марио высказал главный тренер сборной Италии Роберто Манчини.

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Все комментарии
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 17:43
как могут нравиться сумасшедшие?
Binger
Binger
сегодня в 17:28
Снизойти от МЮ до Брешиа может только ненормальный.
ДСА
ДСА
сегодня в 17:24
У него просто с головой не всё в порядке.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:17
Ему давно пора лечь на лечение пока не поздно.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:51
Балотелли имеет имеет два очень явно заметных качества : талант и скверный характер. Второе качество победило за явным преимуществом!!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:41
Безбашенный он ,а не чумачечий...
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