Худжамов: «Украинские футболисты боятся говорить о русской оккупации»

Бывший голкипер сборной Украины заявил, что украинские футболисты отмалчиваются на фоне острых вопросов, а также поделился мнением о заявлениях нападающего «Альбасете» .

Украинские футболисты почему-то имеют страх – зависят от мнения другого человека, боятся критики, мотивов может быть много. Для меня парадокс, что украинцы боятся быть украинцами.

Я за то, чтобы проводить акции, которые в свое время проводились в Грузии перед футбольными матчами. Где четко говорили о русской оккупации. Это было бы гораздо лучше, чем выступления Зеленского. Это бы привлекло внимание по всему миру.

Для меня пример – Зозуля. Это человек, который не только говорит, но и делает. Он мог быть противовесом тому же Усику. Не знаю, кто бы еще так мог из мира спорта или футбола.

Фото с 14:88 не считаю зашкваром, скорее, толстым троллингом. Ну какой он фашист? Он патриот. Я поржал, нормально.