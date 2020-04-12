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Гендир «Ахмата»: «Игрокам запрещено самовольно выходить на улицу»

сегодня, 19:27

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о том, что бразильские легионеры клуба не могут покинуть Россию.

Жаловались ли они клубу? Нет. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всем мире сейчас ограничения. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах.

Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если надо в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 21:14
Для иностранцев карантин строже.
Binger
Binger
сегодня в 20:39
Труднее всего будет Глушакову, оргии уже не организуешь.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 20:31
Правильно, здоровее будут.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 20:14
а что скажет кадыров?))))))
Брулин
Брулин
сегодня в 19:57
Интервью неправильно перевели. И бразильцы уже извинились. И за себя, и за переводчиков.
Illuha
Illuha
сегодня в 19:40
А как же Глушаков 31 водить будет?
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 19:38
"- Он говорит, что если вы откажетесь, они вас… зарежут." (с))
Бесполезность 51
Бесполезность 51
сегодня в 19:35
Да расформируйте уже этот клубишко. Кому он нужен?
ДСА
ДСА
сегодня в 19:33
Там карантин держат железно.
shlomo
shlomo
сегодня в 19:29
Правила карантина для всех
Climent
Climent
сегодня в 19:28
Все должны соблюдать правила безопасности.
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