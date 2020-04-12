Гендир «Ахмата»: «Игрокам запрещено самовольно выходить на улицу»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров подтвердил информацию о том, что бразильские легионеры клуба не могут покинуть Россию.

Жаловались ли они клубу? Нет. Просто, наверное, всем непривычно сейчас на карантине. Во всем мире сейчас ограничения. Скорее всего, интервью просто неправильно перевели, и они говорят о том, что трудно сидеть в четырех стенах.

Самовольно выходить на улицу, конечно же, нельзя. Все сидят на карантине. Если надо в магазин или в аптеку, то для этого в команде есть переводчик. Они с ним на прямом контакте.