Жена Мамаева возмутилась штрафами за нарушение самоизоляции

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» , раскритиковала введение штрафов за нарушение самоизоляции.

Смотрю новости и не понимаю: каким образом народ получает штрафы — всех штрафуют, просто поголовно, — если у нас ни разу официально не сказали, что введён карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает.