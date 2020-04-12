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Жена Мамаева возмутилась штрафами за нарушение самоизоляции

сегодня, 15:50

Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, раскритиковала введение штрафов за нарушение самоизоляции.

Смотрю новости и не понимаю: каким образом народ получает штрафы — всех штрафуют, просто поголовно, — если у нас ни разу официально не сказали, что введён карантин? У нас добровольная самоизоляция. Почему людей штрафуют? Это вообще законно? Есть ли юристы, которые могут как-то это прокомментировать? Я просто не совсем врубаюсь. Может, кто-то понимает.

Тем временем губернатор Ростовской области Василий Голубев в своих социальных сетях поблагодарил ФК «Ростов» за акцию, которая призывала людей соблюдать режим самоизоляции.  

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Все комментарии
Союзник противников
Союзник противников ответил Lazurny
сегодня в 16:30
Ей ли возмущаться, имея столько бабла?
Алана :Не в деньгах счастье,а в возможности широко,по-кавказски,их расходовать,на зависть людям.
Союзник противников
Союзник противников ответил Aerobniy
сегодня в 16:28
Мамаихе в провинциальном Ростове развернутся негде.
Чего-то она не поведала,чем является Ростов,если Краснодар был колхозом???Неужели нашла своё место?
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
сегодня в 16:27
А что тут не понятного? Это Росия страна без закония. Тут могут посадить не за что или оправдать за убийство.
Бедолага,опять ты пострадал!Где тебя демократизатором долбанули???Я вот каждый день гуляю-и ничего.Главное,не устраивать из этого демонстрации и не борзеть.Не дай бог,коснётся это твоей семьи,так не так запоёшь.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 16:25
В жизни вообще мало вещей,в которые ты в состоянии врубиться.Дои Пашку,а остальное-не твоё.
lobsterdam
lobsterdam
сегодня в 16:24
Мадам - права! Правда, надо уточнить, что штрафуют, видимо, только тех, кому предписано сидеть дома (зараженные) и они об этом сами знают, но не соблюдают!
starche
starche
сегодня в 16:22
Неадекватная бабенка.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 16:19
А что тут не понятного? Это Росия страна без закония. Тут могут посадить не за что или оправдать за убийство.
ДСА
ДСА
сегодня в 16:15
Полицейское государство. Точка.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 16:13
Два сапога - пара.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:08
Буревестник разбушевалась, как будто в бури есть покой,
Russiаnhammer
Russiаnhammer
сегодня в 16:06
Паша разъяснит парниковой биксе,где положняк,а где беспредел
порт
порт ответил 13ROS13
сегодня в 16:02
Кто такой Мамаев?
Муж Мамаевой.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 15:56
Мамаихе в провинциальном Ростове развернутся негде.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:56
Не дают даме потусовать.
VAN ARM
VAN ARM ответил shlomo
сегодня в 15:56
А что карантин есть карантин...
путин не разрешил чп и карантин)) только самоизоляция))) а штрафы это от барыг московских)))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:54
А что карантин есть карантин...
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:54
о каком законе речь? нет у нас законов))
13ROS13
13ROS13
сегодня в 15:53
Кто такой Мамаев?
Adepta
Adepta
сегодня в 15:52
Жене Мамаева требуется ездить на оргии, что муж уголовник, что жена гулящая.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 15:50
Ей ли возмущаться, имея столько бабла?
beefs
beefs
сегодня в 15:50
ай яй яй как же не махнуть хвостиком
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