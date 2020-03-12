РФС: «Требований о проведении матчей без болельщиков мы не предъявляли»

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12 марта 2020, 14:04

Директор по коммуникациям РФС Кирилл Мельников прокомментировал данные о предложении проводить матчи российской Премьер-Лиги без зрителей из-за угрозы распространения коронавируса. Ранее СМИ сообщили, что РФС предложил проводить московские матчи Премьер-Лиги без зрителей.

РФС настаивал на соблюдении указа Мэра Москвы, никаких требований о проведении матчей без болельщиков мы не предъявляли.

Ранее стало известно, что власти Москвы из-за угрозы распространения коронавируса на время запретили проводить в городе массовые мероприятия с численностью более пяти тысяч человек. Запрет распространяется и на футбольные матчи. В связи с этим сообщалось, что ЦСКА приостановил продажу билетов на домашние игры.

Коронавирус и футбол