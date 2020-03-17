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РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России

вчера, 14:54

Пресс-служба РФС объявила о приостановке всех футбольных соревнований в России из-за пандемии коронавируса, как это и предполагалось ранее

В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.

Коронавирус и футбол

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Все комментарии
pomor 445
pomor 445 ответил andrefino13
вчера в 21:01
Витамин С, репчатый лук, его в аптеке не продают, наши жены и мамы лучше за пятьсот рублей аспирин в сиропе купят и сметут полки магазинов...
Похоже ты вообще не знаешь, что такое антидепрессанты.
Vasya Oblomov
Vasya Oblomov
вчера в 20:52
И тут облом.
andrefino13
andrefino13 ответил pomor 445
вчера в 20:32
Витамин С, репчатый лук, его в аптеке не продают, наши жены и мамы лучше за пятьсот рублей аспирин в сиропе купят и сметут полки магазинов...
pomor 445
pomor 445 ответил andrefino13
вчера в 20:15
Пока денег не заработают по максимуму, кто это всё замутил, ну а так то солнце выглянет и всё наладится, солнце лучший антидепрессант, и короновирус его боится, так что пару месяцев паника продлится, а чемпионат наш, лучше доиграть в этом году, а новый начать с весны,, по человечески, летом играть, зимой отдыхать.
Хорошее предложение, только не надо путать антидепрессанты с антисептиками и дезинфекторами.
andrefino13
andrefino13 ответил oFANATo
вчера в 19:59
Пока денег не заработают по максимуму, кто это всё замутил, ну а так то солнце выглянет и всё наладится, солнце лучший антидепрессант, и короновирус его боится, так что пару месяцев паника продлится, а чемпионат наш, лучше доиграть в этом году, а новый начать с весны,, по человечески, летом играть, зимой отдыхать.
max74
max74
вчера в 19:45
Ж0п@
oFANATo
oFANATo
вчера в 19:42, ред.
Сейчас никто не знает сколько продлится эпидемия, так что не факт, что с 10-го начнут играть. Будем надеяться на лучшее.
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 19:01
Ох и скукота!!! А как ждали весны! Дождались.
мангo
мангo
вчера в 19:01
Теперь не страшно и забаниться хоть на неделю хоть на две))
andrefino13
andrefino13 ответил Санчо Панса
вчера в 18:55
Так нужно тогда все закрыть и остановить, заводы, параходы, выбор самих людей, идти или нет на футбол, а на работу идти или нет, выбора нет. Давно зауважал Эрдогана, не прогибается ни перед кем, Лукашенко такой был, сейчас не тот, можно списать на моральную накопленную усталость.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответил RussianMango
вчера в 18:21
Ну что, все уходим в отпуск. Здесь тока останутся новости про вирус, про жён футболистов и тренеров.
Дзюба , Тарасов, Глушаков скучать не дадут!!!
trimetil
trimetil ответил LOpp
вчера в 18:20
только Спартак чемпионских ход набрал и тут такой облом((
Ну ничего, зато у Тедеску будет отмазка, почему в ФНЛ вылетели.
Шишанутый
Шишанутый ответил RussianMango
вчера в 18:08
Ну что, все уходим в отпуск. Здесь тока останутся новости про вирус, про жён футболистов и тренеров.
Уходим на карантин и в самоизоляцию.
RussianMango
RussianMango
вчера в 18:06
Ну что, все уходим в отпуск. Здесь тока останутся новости про вирус, про жён футболистов и тренеров.
Caniggia
Caniggia
вчера в 17:07
Всё к этому и шло. Как хорошо было бухнуть под футбол в выходные, а теперь придётся просто тупо бухать.
Ron09
Ron09
вчера в 17:01
Это они говорят что у нас типа тоже в футбол играют... Хотя причины нет для отмены
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:40
Вот и правильно! Здоровье людей превыше всего, как ни крути.
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 16:30
LOpp
LOpp
вчера в 16:15
только Спартак чемпионских ход набрал и тут такой облом((
makkie
makkie
вчера в 15:43
Что и ожидалось!
Отдохнём значит от футбола, соскучиться успеем.
Zenit_84
Zenit_84
вчера в 15:35
Жесть
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал ответил Алексей Коротеев
вчера в 15:35
Маразм ! Идиотов не сеят ни пашут , они сами родятся ! Можно подумать к 10 апреля что-то изменится ! За это время сотни тысяч по всему миру погибнут в ДТП , тысячи от сердечно- сосудистых заболеваний , столько же от СПИДа ,да и от простого гриппа ! Масоны везде замутили ? Зачем всё это ????????????????
У тебя истерика? Вот тупые факты: коронавирус в 5% случаев провоцирует тяжелую пневмонию, для лечения которой обязательны аппараты ИВЛ.

Но их нету просто лишних, потому что больницы не закупают все аппараты в количестве x10 с расчетом на эпидемии.

Ты не можешь простейшие математические операции произвести и понять, что, если заразится одновременно 100 тыс человек, то потребуется 5000 лишних аппаратов для ИВЛ для их спасения. А их всего тысячи три.

Что, пускай 5000 человек умрет? А если миллион заболеет, пусть умрет 50 тыс?
Союзник противников
Союзник противников ответил Шишанутый
вчера в 15:34
Да и ладно. Будем все смотреть Турцию!!! У них лига не хуже чем Рпл а по мне так даже лучше!!
Ясное дело,ты же не гражданин России.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:33
Очень вырос в целом мире
коронавирус-"Три-четыре!"
В панике все партии и фракции,
Если хилый-сразу в гроб,
сохранить здоровье чтоб,
примем Конституцию в редакции!!
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 15:32
Да и ладно. Будем все смотреть Турцию!!! У них лига не хуже чем Рпл а по мне так даже лучше!!
Сергей Саныч
Сергей Саныч
вчера в 15:25
Всё правильно.
Беспределов
Беспределов
вчера в 15:17
полнейшмй беспредел!!
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответил VIPded
вчера в 15:11
Будем смотреть чемпионаты Африки...)))
Где игроки пачками мрут от голода ? )))
VIPded
VIPded
вчера в 15:10
Будем смотреть чемпионаты Африки...)))
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 15:10
Маразм ! Идиотов не сеят ни пашут , они сами родятся ! Можно подумать к 10 апреля что-то изменится ! За это время сотни тысяч по всему миру погибнут в ДТП , тысячи от сердечно- сосудистых заболеваний , столько же от СПИДа ,да и от простого гриппа ! Масоны везде замутили ? Зачем всё это ????????????????
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