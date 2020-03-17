РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России

Пресс-служба РФС объявила о приостановке всех футбольных соревнований в России из-за пандемии коронавируса, как это и предполагалось ранее.
В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС, в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.
Отдохнём значит от футбола, соскучиться успеем.
Отдохнём значит от футбола, соскучиться успеем.
Но их нету просто лишних, потому что больницы не закупают все аппараты в количестве x10 с расчетом на эпидемии.
Ты не можешь простейшие математические операции произвести и понять, что, если заразится одновременно 100 тыс человек, то потребуется 5000 лишних аппаратов для ИВЛ для их спасения. А их всего тысячи три.
Что, пускай 5000 человек умрет? А если миллион заболеет, пусть умрет 50 тыс?
Но их нету просто лишних, потому что больницы не закупают все аппараты в количестве x10 с расчетом на эпидемии.
Ты не можешь простейшие математические операции произвести и понять, что, если заразится одновременно 100 тыс человек, то потребуется 5000 лишних аппаратов для ИВЛ для их спасения. А их всего тысячи три.
Что, пускай 5000 человек умрет? А если миллион заболеет, пусть умрет 50 тыс?
коронавирус-"Три-четыре!"
В панике все партии и фракции,
Если хилый-сразу в гроб,
сохранить здоровье чтоб,
примем Конституцию в редакции!!
коронавирус-"Три-четыре!"
В панике все партии и фракции,
Если хилый-сразу в гроб,
сохранить здоровье чтоб,
примем Конституцию в редакции!!