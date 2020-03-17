РФС объявил о приостановке всех футбольных соревнований в России

Пресс-служба РФС объявила о приостановке всех футбольных соревнований в России из-за пандемии коронавируса, как это и предполагалось ранее.

В связи с угрозой распространения в России коронавирусной инфекции (2019-nCoV) приостановить с 17 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года включительно проведение всех спортивных соревнований по футболу, проводимых под эгидой РФС , в том числе соревнования, организуемые/проводимые Лигами, региональными федерациями по футболу и их объединениями.