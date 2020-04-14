Аршавин: «Ситуация с зарплатой Кокорина самая интересная»

Бывший российский футболист поделился мнением о ситуации с контрактом форварда , который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Сочи».

С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в «Сочи» выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в «Зенит». Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом «Сочи», думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная.