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Аршавин: «Ситуация с зарплатой Кокорина самая интересная»

сегодня, 15:22

Бывший российский футболист Андрей Аршавин поделился мнением о ситуации с контрактом форварда Александра Кокорина, который в данный момент на правах аренды выступает в составе «Сочи».

С Кокориным самая интересная ситуация получилась, ему же зарплату в «Сочи» выплатили всю наперед. А 16 мая он должен быть уже явиться в «Зенит». Что по зарплате? Здесь вопрос личных отношений Саши с президентом «Сочи», думаю, они все решат. Мне кажется, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи», но ситуация все равно очень интересная.

Ранее Андрей Аршавин высказал свое мнение о чемпионате Беларуси.

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Все комментарии
beefs
beefs
сегодня в 15:38
Кокорин в особом статусе
EAGinLE
EAGinLE
сегодня в 15:37
Всё не понятно .
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:27
как прописано в контракте так и заплатят)) ни чего интересного
Legend 6
Legend 6
сегодня в 15:27
Интересная не то слово, учитывая то что Саше выплатили всю наперёд, а ребятам бонус за выход в премьер лигу, заплатили только в апреле.
drug01
drug01
сегодня в 15:23
надо платить по игре
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