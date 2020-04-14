Рязанцев: «„Торпедо“ надо делать своё дело, развиваться и возвращаться»

Полузащитник «Торпедо» рассказал о готовности клуба выйти в РПЛ .

Думаю, что надо ковать железо, пока горячо. Тем более что «Торпедо» находится в благоприятной ситуации: мы из Москвы, у нас не возникнет проблем со стадионом.

Мы будем принимать соперников на одной из столичных арен или в Химках, которые по сути тоже являются Москвой. «Торпедо» надо делать своё дело, развиваться, возвращаться на свой уровень и завоевывать трофеи.