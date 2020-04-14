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Рязанцев: «„Торпедо“ надо делать своё дело, развиваться и возвращаться»

сегодня, 16:05

Полузащитник «Торпедо» Александр Рязанцев рассказал о готовности клуба выйти в РПЛ.

Думаю, что надо ковать железо, пока горячо. Тем более что «Торпедо» находится в благоприятной ситуации: мы из Москвы, у нас не возникнет проблем со стадионом.

Мы будем принимать соперников на одной из столичных арен или в Химках, которые по сути тоже являются Москвой. «Торпедо» надо делать своё дело, развиваться, возвращаться на свой уровень и завоевывать трофеи.

Ранее бывший нападающий московского «Торпедо» Эдгарс Гаурачс выразил мнение, что клуб пока не готов выступать в Премьер-Лиге.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 17:27
старайтесь ... всем будет интересно
Youngberg
Youngberg ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 17:26
неумышленно, в первом ошибся по времени). sorry!!!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 17:21
ждём торпедо вместо спартака)))
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:15
Торпедо может и вернется, а вот сам Саня уже вряд ли.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:19
"Топедо" возвращайся.
Aerobniy
Aerobniy
сегодня в 16:16
На спартак и цска уже по сто зрителей ходят, зачем еще безлюдное Торпедо?
drug01
drug01
сегодня в 16:16
Для успешный игры Торпедо и хороших результатов нужны деньги для состава новых игроков.....
ОПС
ОПС
сегодня в 16:13, ред.
Пусть все нам будет хорошо
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Youngberg (раскрыть)
сегодня в 16:12
За первый комментарий дают очки раз в час, а не за все подряд. Второй раз меня опережаешь :)
Karabal
Karabal
сегодня в 16:08
Торпедо уже не вернется.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 16:06
Больше московских команд!
Youngberg
Youngberg
сегодня в 16:06
хорошая была команда в прошлом
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