ГлавнаяНовости

Алиев: «Кокорин и Мамаев — хорошие люди»

сегодня, 15:56

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев поддержал форварда «Сочи» Александра Кокорина и хавбека «Ростова» Павла Мамаева, которые в прошлом году вышли из тюрьмы.

Я знаю и Пашу, и Саню. Они были молодые, когда я играл. Очень талантливые футболисты, очень хорошие люди. Процесс — показательный. Посмотрите, что делают другие люди. Если бы это были не Кокорин и Мамаев — все бы осталось в тишине. Мне просто жалко их родителей, они перенервничали. Паша и Саня не убивали никого!

Подебоширили, со всеми такое бывает. Это все политика. Понятно, что все было сделано показательно и сверху. Сейчас очень рад за них. Ребята вышли еще сильнее — Сашка забивает, Пашка забивает. Они очень хорошие футболисты и многое могут сделать для российского футбола.

Все новости
Рязанцев: «„Торпедо“ надо делать своё дело, развиваться и возвращаться»
Сегодня, 16:05 Комментарии5
Аршавин: «Ситуация с зарплатой Кокорина самая интересная»
Сегодня, 15:22 Комментарии5
«Ахмат»: «У восьми футболистов в конце сезона заканчивается контракт»
Сегодня, 15:06 Комментарии1
Хусаинов: «Работал в школе учителем физкультуры»
Сегодня, 15:06 Комментарии2
Быстров: «Какое сочувствие из-за зарплат, когда такая ситуация?»
Сегодня, 14:56 Комментарии4
Хусаинов: «На „Матч ТВ“ нельзя критиковать „Зенит“»
Сегодня, 14:45 Комментарии21
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dimagas2
dimagas2
сегодня в 16:14
Алиев ,как авторитетный персонаж,фигню не скажет.Правда тот факт что он от синьки по сути потерял все смущает, слегка.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:10
" Паша и Саня не убивали никого ". Вывод из слов Алиева: ну попинали кого-то, стулом приложились к дурной голове, - что здесь такого, с кем не бывает ? Плевако переплюнул, артист Больших и Малых театров ( " Иван Васильевич..." ).
dimagas2
dimagas2 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:09
Все знать не возможно)))Репа лопнет)))
AgentART
AgentART
сегодня в 16:06
Алиев типичный хохловский алкаш, друзья у него такие же.
VAN ARM
VAN ARM ответ dimagas2 (раскрыть)
сегодня в 16:06
вот всё знаешь)))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 16:05
Сколько людей, столько и мнений)
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:04
вполне возможно я их не знаю ))) но поведение говорит о другом))
dimagas2
dimagas2 ответ VAN ARM (раскрыть)
сегодня в 16:04
Все верно у вас тупо замочат)))
Comdiv
Comdiv ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 16:04
Забудь что такое Крым навсегда.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:04
Алиев сам куролесил безбожно, потому и симпатизирует этой парочке.
VAN ARM
VAN ARM ответ Брулин (раскрыть)
сегодня в 16:04
а что он может сказать? он там живёт)) это не у нас там закроют или выгонят из страны))
Брулин
Брулин
сегодня в 16:01
Александр Алиев: «Крым – это Украина. Хочу, чтобы братские народы жили как до 2013-го»
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:57
кому хорошие, кому не очень хорошие
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 15:56
Кто бы сомгевался?
Youngberg
Youngberg
сегодня в 15:56
ну этот вопрос очень спорный
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100