Алиев: «Кокорин и Мамаев — хорошие люди»

Бывший полузащитник «Локомотива» поддержал форварда «Сочи» и хавбека «Ростова» , которые в прошлом году вышли из тюрьмы.

Я знаю и Пашу, и Саню. Они были молодые, когда я играл. Очень талантливые футболисты, очень хорошие люди. Процесс — показательный. Посмотрите, что делают другие люди. Если бы это были не Кокорин и Мамаев — все бы осталось в тишине. Мне просто жалко их родителей, они перенервничали. Паша и Саня не убивали никого!

Подебоширили, со всеми такое бывает. Это все политика. Понятно, что все было сделано показательно и сверху. Сейчас очень рад за них. Ребята вышли еще сильнее — Сашка забивает, Пашка забивает. Они очень хорошие футболисты и многое могут сделать для российского футбола.