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Кержаков вспомнил об игре против Месси

сегодня, 13:30

Бывший российский футболист Александр Кержаков поделился воспоминаниями об игре против нападающего «Барселоны» Лионеля Месси во времена выступления за «Севилью».

«Барселоны» в нападении играли он, Это’О и Роналдиньо, а в запасе был Анри. От игры Месси, ему тогда лет 20 было, осталось такое странное ощущение… Лично я не понимал, зачем он вообще кому-то отдаёт мяч. Зачем играет в пас? Потому что в любой момент, когда на него шёл наш защитник, пытаясь сыграть в отборе, он легко уходил в противоположную сторону. Всегда!

А Роналдиньо? Человек просто феерил. Был тогда лучшим в мире. Мне кажется, они с Месси могли вдвоём на поле остаться и творить. И никто им больше был не нужен.

Ранее Александр Кержаков признался, что хотел бы однажды возглавить «Зенит».

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ermak6848
ermak6848
сегодня в 14:31
ха - ха , вспомнил для написании книги " Я был "великим " футболистом на поле и скандалистом в семье "...
Illuha
Illuha ответ SSPZ (раскрыть)
сегодня в 14:03, ред.
Откуда тебе знать, что понимал Кержаков, он же не чалов какой-нибудь?
SSPZ
SSPZ
сегодня в 13:57
понимать игру Месси дано не всем. Александр Кержаков не понимал, бывает и так.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 13:57
Кержаков и не такое вспомнить может.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:53
помнить нужно. но от тебя это плохо звучит))
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:37
Воспоминания приятные.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:35
Славные были времена...
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