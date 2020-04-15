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Кержаков назвал тренера, к которому пошёл бы работать ассистентом

сегодня, 13:42

Бывший российский футболист Александр Кержаков назвал тренера, к которому он пошёл бы работать ассистентом.

Гвардиола, Симеоне, Клопп, Моуриньо? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужна какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошёл к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, всё что мне сейчас остаётся – это смотреть документальные фильмы о нём и читать книги.

Почему именно он? Человек внёс огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в своё время предугадывал многие вещи. Объективно – опередил эпоху.

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Все комментарии
Comdiv
Comdiv ответ VIPded (раскрыть)
сегодня в 14:45
У некоторых он еще живет.
VIPded
VIPded
сегодня в 14:09
Это да... Лобановский был титаном тренерства..
Sаshа
Sаshа ответ Comdiv (раскрыть)
сегодня в 14:07
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 13:57
    У Василича Керж на лавке был
    Трубадур
    Трубадур
    сегодня в 13:53
    Познания футбола у некоторых ниже плинтуса.
    Comdiv
    Comdiv
    сегодня в 13:47, ред.
    Q-J-G
    Сегодня 13:43
    если этот тренер его ещё возьмёт).

    Этот тренер давно умер и ничего хотеть уже не может.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:47
    о тотальном футболе мечтаешь?? ))) тебя и к тодеско не возьмут)))
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    вряд ли, В.В.Лобановский взял бы себе Кержакова, как бы он этого не хотел.
    drug01
    drug01
    сегодня в 13:46
    Ищи свой путь не отрицая работу лучших!
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Q-J-G (раскрыть)
    сегодня в 13:45
    Лобановский сам выбирал себе тренеров в помощники, которых он считал достойными!!!
    Q-J-G
    Q-J-G
    сегодня в 13:43
    если этот тренер его ещё возьмёт)
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