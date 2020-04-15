Кержаков назвал тренера, к которому пошёл бы работать ассистентом

Бывший российский футболист назвал тренера, к которому он пошёл бы работать ассистентом.

Гвардиола, Симеоне, Клопп, Моуриньо? Из этого списка никого выбирать не хочу. Если нужна какая-то фамилия – я бы с удовольствием пошёл к Валерию Васильевичу Лобановскому. Но, к сожалению, всё что мне сейчас остаётся – это смотреть документальные фильмы о нём и читать книги.

Почему именно он? Человек внёс огромнейший вклад в развитие современного футбола. Уже тогда, в своё время предугадывал многие вещи. Объективно – опередил эпоху.