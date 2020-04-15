«Газпром Арена»: «Запроса провести шесть матчей Евро-2020 не поступало»

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о работе стадиона во время эпидемии коронавируса.

Количество городов Евро-2020 могут сократить? «Газпром Арена» рассматривалась УЕФА отдельным фокусом. Идет в расчет и успешное проведение Кубка Конфедераций с чемпионатом мира, и высокая степень готовности стадиона к проведению матчей Евро в принципе. Мы все это время находились в «зеленой зоне» без критических вопросов. Конечно, именно такие арены в первую очередь обращают на себя внимание как кандидаты. Отдельно на мышление всех заинтересованных сторон влиял финал Лиги Чемпионов-2021. УЕФА волновал вопрос, как это все объединить.

Мы ни разу не выразили сомнений в возможности проведения такого рода турниров и матчей. На «Газпром Арене» есть слаженная команда, готовая инфраструктура. В итоге просто подтвердили заинтересованность Петербурга, стадиона и «Зенита» в проведении Евро и финала ЛЧ . Сейчас УЕФА активно верстает графики на следующее лето. В том числе с учетом особенностей нашего стадиона, поскольку подготовка к Евро и финалу ЛЧ несколько отличается. Например, встает вопрос, когда надо прекращать внутри арены определенные работы. Это обычная «дорожная карта» с датами, когда что прекращается и начинается.

Официального запроса провести, скажем, не четыре, а шесть игр Евро не поступало. Но в рамках консультаций такой вариант проговаривался. При этом устно мы подтверждали такую возможность с нашей стороны.