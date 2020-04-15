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«Газпром Арена»: «Запроса провести шесть матчей Евро-2020 не поступало»

сегодня, 13:38

Генеральный директор «Газпром Арены» Владимир Литвинов рассказал о работе стадиона во время эпидемии коронавируса.

Количество городов Евро-2020 могут сократить? «Газпром Арена» рассматривалась УЕФА отдельным фокусом. Идет в расчет и успешное проведение Кубка Конфедераций с чемпионатом мира, и высокая степень готовности стадиона к проведению матчей Евро в принципе. Мы все это время находились в «зеленой зоне» без критических вопросов. Конечно, именно такие арены в первую очередь обращают на себя внимание как кандидаты. Отдельно на мышление всех заинтересованных сторон влиял финал Лиги Чемпионов-2021. УЕФА волновал вопрос, как это все объединить.

Мы ни разу не выразили сомнений в возможности проведения такого рода турниров и матчей. На «Газпром Арене» есть слаженная команда, готовая инфраструктура. В итоге просто подтвердили заинтересованность Петербурга, стадиона и «Зенита» в проведении Евро и финала ЛЧ. Сейчас УЕФА активно верстает графики на следующее лето. В том числе с учетом особенностей нашего стадиона, поскольку подготовка к Евро и финалу ЛЧ несколько отличается. Например, встает вопрос, когда надо прекращать внутри арены определенные работы. Это обычная «дорожная карта» с датами, когда что прекращается и начинается.

Официального запроса провести, скажем, не четыре, а шесть игр Евро не поступало. Но в рамках консультаций такой вариант проговаривался. При этом устно мы подтверждали такую возможность с нашей стороны.

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Все комментарии
13ROS13
13ROS13 ответ GooSe25 (раскрыть)
сегодня в 13:54
Главное, чтобы там не было свиней.
GooSe25
GooSe25
сегодня в 13:48
Главное, чтобы в период пандемии на стадион не вернулись бакланы, не расклевали бы все.. а то матчи проводить негде будет, придётся заново строить..
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 13:45
ЕВРО-2020 будет в 2021 годк. И неизвестно когда.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 13:41
Было бы не плохо столько матчей.
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