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Глава ФНЛ призвал не делать выводов о других клубах после снятия «Армавира»

сегодня, 14:14

Президент ФНЛ Игорь Ефремов призвал не делать выводов в отношении других клубов после объявления «Армавира» о снятии с первенства.

Хочу призвать не делать в связи со случившимся выводов и прогнозов в отношении других клубов. Работа по преодолению кризиса ведется, предпринято много конструктивных действий. Завтра нам предстоит очередное плановое общение в режиме телеконференции в формате общего собрания, но с поправкой на сегодняшние реалии. По его итогам мы получим самую свежую информацию о состоянии дел в каждом отдельном случае и об эффективности оговоренных ранее и предпринятых мер.

Безусловно, это крайне печальная для нас новость. Хочу обратить внимание на то, что сегодняшнее решение инвестора «Армавира» не связано напрямую со сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуацией, а имеет под собой более серьезные основания. В частности, проблемы с соответствием критериям получения лицензии (клуб даже не подавал заявку на лицензию на сезон-2020/21), а также общее несовпадение взглядов с местными властями на развитие клуба в регионе, что отражено и в официальном заявлении.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 14:57
Разогнать всех этих футболеров от бюджета, пусть мячик во дворе гоняют.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 14:55
Спартаку нужно делать выводы.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:52
И Луч уже похоже тоже там....
Comdiv
Comdiv
сегодня в 14:22
Выводы сами напрашиваются.
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