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«Барселона» не будет возвращать Неймара и сосредоточится на Лаутаро

сегодня, 02:36

Возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону» вновь будет отложено на неопределённый срок.

Согласно источнику, каталонский клуб в связи с экономическим кризисом решил отказаться от идеи с покупкой бразильца в ближайшее трансферное окно.

При этом отмечается, что «Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.

Недавно сообщалось о том, что переговоры клубов по аргентинскому форварду были приостановлены.

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дурман
дурман
сегодня в 03:35, ред.
А Виллиана когда уже купят???
30 лет как интересуетесь, все никак не подпишете, мы надеямся его увидеть хотя бы ближе к 30 году
STVA 1
STVA 1
сегодня в 02:58
Правильно
aastik
aastik
сегодня в 02:36
Очень разумное решение.
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