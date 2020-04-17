«Барселона» не будет возвращать Неймара и сосредоточится на Лаутаро

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сегодня, 02:36

Возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону» вновь будет отложено на неопределённый срок.

Согласно источнику, каталонский клуб в связи с экономическим кризисом решил отказаться от идеи с покупкой бразильца в ближайшее трансферное окно.

При этом отмечается, что «Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать нападающего «Интера» .

Недавно сообщалось о том, что переговоры клубов по аргентинскому форварду были приостановлены.