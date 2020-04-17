«Барселона» не будет возвращать Неймара и сосредоточится на Лаутаро

Возвращение нападающего «Пари Сен-Жермен» Неймара в «Барселону» вновь будет отложено на неопределённый срок.
Согласно источнику, каталонский клуб в связи с экономическим кризисом решил отказаться от идеи с покупкой бразильца в ближайшее трансферное окно.
При этом отмечается, что «Барселона» по-прежнему рассчитывает подписать нападающего «Интера» Лаутаро Мартинеса.
Недавно сообщалось о том, что переговоры клубов по аргентинскому форварду были приостановлены.
30 лет как интересуетесь, все никак не подпишете, мы надеямся его увидеть хотя бы ближе к 30 году
30 лет как интересуетесь, все никак не подпишете, мы надеямся его увидеть хотя бы ближе к 30 году