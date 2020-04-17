Агент Хамеса ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

По информации испанских СМИ, агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера игрока.
Источник сообщает, что колумбийский хавбек точно покинет «Реал» в ближайшее трансферное окно по желанию руководства клуба и самого игрока. В свою очередь представители Хамеса ведут активную работу по дальнейшему трудоустройству своего клиента и надеются убедить МЮ подписать 28-летнего игрока за 40 миллионов евро.
Ранее появлялась информация об интересе к Хамесу со стороны «Эвертона».