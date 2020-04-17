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Агент Хамеса ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 00:43

По информации испанских СМИ, агент полузащитника «Реала» Хамеса Родригеса ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера игрока.

Источник сообщает, что колумбийский хавбек точно покинет «Реал» в ближайшее трансферное окно по желанию руководства клуба и самого игрока. В свою очередь представители Хамеса ведут активную работу по дальнейшему трудоустройству своего клиента и надеются убедить МЮ подписать 28-летнего игрока за 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация об интересе к Хамесу со стороны «Эвертона».

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Все комментарии
Q-J-G
Q-J-G ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 01:43
Хороший игрок, но что-то Зидан его игнорирует, невзлюбил и всё тут. Надо уходить, если кто-то возьмёт.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 01:23
Для Хамеса - хороший вариант, пора бы где то осесть на постоянной основе, в июле ведь уже 29 стукнет.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:18
Пусть поменяют на Погба, если Зидан не может без него!
Радж Капур
Радж Капур
сегодня в 00:44
Интересный момент, посмотрим.
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