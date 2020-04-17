Агент Хамеса ведёт переговоры с «Манчестер Юнайтед»

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сегодня, 00:43

По информации испанских СМИ , агент полузащитника «Реала» ведет переговоры с «Манчестер Юнайтед» по вопросу трансфера игрока.

Источник сообщает, что колумбийский хавбек точно покинет «Реал» в ближайшее трансферное окно по желанию руководства клуба и самого игрока. В свою очередь представители Хамеса ведут активную работу по дальнейшему трудоустройству своего клиента и надеются убедить МЮ подписать 28-летнего игрока за 40 миллионов евро.

Ранее появлялась информация об интересе к Хамесу со стороны «Эвертона».