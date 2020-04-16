«Барселона» планирует отдать своего вундеркинда в аренду

«Барселона» планирует отдать Рикарда Пуча в аренду грядущим летом.
Полузащитник в настоящее время регулярно играет за «Барселону» Б, однако множество клубов Европы намерены заполучить игрока. Как отмечается, каталонский клуб не будет рассматривать трансферные предложения по футболисту, но готов отпустить Пуча в аренду.
«Бетис», «Сельта», «Гранада» и «Аякс» заинтересованы в игроке и будут готовы сделать предложении аренды уже летом.
Очередная жертва "гномоотвода".....
Участь всех талантливых парней в "инопланетную" эпоху"...))))
Очередная жертва "гномоотвода".....
Участь всех талантливых парней в "инопланетную" эпоху"...))))