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«Барселона» планирует отдать своего вундеркинда в аренду

сегодня, 16:52

«Барселона» планирует отдать Рикарда Пуча в аренду грядущим летом.

Полузащитник в настоящее время регулярно играет за «Барселону» Б, однако множество клубов Европы намерены заполучить игрока. Как отмечается, каталонский клуб не будет рассматривать трансферные предложения по футболисту, но готов отпустить Пуча в аренду.

«Бетис», «Сельта», «Гранада» и «Аякс» заинтересованы в игроке и будут готовы сделать предложении аренды уже летом.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 18:11
Не такой уж он и вундеркинд раз будет мыкаться по аренда.
Lazurny
Lazurny
сегодня в 18:04
А в 30 лет он тоже будет вундеркиндом?
Baggio R.
Baggio R. ответ Jeck Denielse (раскрыть)
сегодня в 18:02
При чем тут это? У него ж другая позиция, соответственно, и конкуренты другие.
shlomo
shlomo
сегодня в 17:59
Правильно все....нужно посмотреть, что с него получится....
Cympak-05
Cympak-05
сегодня в 17:28
Очень слаб физически и в отборе. Но очень техничен...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 17:02
Парню уж 21 год скоро...всё в вундеркиндах ходит....)))
Очередная жертва "гномоотвода".....
Участь всех талантливых парней в "инопланетную" эпоху"...))))
Comdiv
Comdiv ответ Jin-Ho (раскрыть)
сегодня в 16:56
Кому смешно?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 16:56
У них один вундеркинд это гном.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 16:56
скорее продадут))
Jin-Ho
Jin-Ho
сегодня в 16:52
вундеркинда в аренду, смешно
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