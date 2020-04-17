Сетьен: «Лаутаро Мартинес или Неймар? Оба»

Главный тренер «Барселоны» прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» и форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару.

Кто из них был бы лучшим приобретением для «Барселоны»? Оба, потому что это хорошие игроки.

Мне не могут не нравиться классные футболисты. Неймар – один из таких. Но вы должны понимать, что возможно сделать, а что – нет.

Мы знаем, что эти футболисты стоят много денег, и что привести их сюда будет нелегко.