Сетьен: «Лаутаро Мартинес или Неймар? Оба»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу и форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару.
Кто из них был бы лучшим приобретением для «Барселоны»? Оба, потому что это хорошие игроки.
Мне не могут не нравиться классные футболисты. Неймар – один из таких. Но вы должны понимать, что возможно сделать, а что – нет.
Мы знаем, что эти футболисты стоят много денег, и что привести их сюда будет нелегко.
Сетьен также заявил, что рассчитывает на полузащитника «сине-гранатовых» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за «Баварию».