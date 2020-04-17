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Сетьен: «Лаутаро Мартинес или Неймар? Оба»

сегодня, 03:58

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал информацию об интересе каталонского клуба к нападающему «Интера» Лаутаро Мартинесу и форварду «Пари Сен-Жермен» Неймару.

Кто из них был бы лучшим приобретением для «Барселоны»? Оба, потому что это хорошие игроки.

Мне не могут не нравиться классные футболисты. Неймар – один из таких. Но вы должны понимать, что возможно сделать, а что – нет.

Мы знаем, что эти футболисты стоят много денег, и что привести их сюда будет нелегко.

Сетьен также заявил, что рассчитывает на полузащитника «сине-гранатовых» Филиппе Коутиньо, который на правах аренды выступает за «Баварию».

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mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:12
Конечно Неймар лучше.
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