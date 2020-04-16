Блохин: «За чем следить в чемпионате Беларуси? Я УПЛ с трудом осиливаю»

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» поделился мнением о чемпионате Беларуси.

За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то (украинскую — прим.) премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан.