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Блохин: «За чем следить в чемпионате Беларуси? Я УПЛ с трудом осиливаю»

сегодня, 19:24

Бывший главный тренер сборной Украины и киевского «Динамо» Олег Блохин поделился мнением о чемпионате Беларуси.

За чем там следить?! Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского – но это ведь даже не смешно. Чемпионат Таджикистана? Я до такого уровня не опускаюсь (смеется). И нашу-то (украинскую — прим.) премьер-лигу до паузы с трудом осиливал, в испанском, итальянском или английском чемпионате не каждый матч интерес вызывал, а тут – Беларусь и тем более Таджикистан.

Недавно бывший наставник солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев ответил на критику российских тренеров и футболистов про уровень чемпионата Беларуси.

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Footbolista
Footbolista
сегодня в 20:03
Подкованная блоха...
AgentART
AgentART ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 20:01
Дерюгиным был раньше.
Comdiv
Comdiv
сегодня в 19:59
Матчи Мариуполь (не путать с Ливерпулем) - Александрия или Десна - Ворскла много интересней матчей АПЛ, а главное, легко осиливаются.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:57
Каждый кулик .........сам знаешь!
Alex12357
Alex12357
сегодня в 19:54
Была Блоха,Блохой и остался!!!
dino-hsv
dino-hsv
сегодня в 19:36
"Белорусы всерьез говорят, что турнир у них посильнее украинского"

чё, они уже успели и украинцев такой шуткой рассмешить? я думал только в наш адрес такое выкинули :)
STVA 1
STVA 1 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 19:32, ред.
Конечно)))
Но с другой стороны все эти выпады против чемпа белорусов наших деревяшек и других не очень корректны!
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:30
на сегодня бульбашам альтернативы нет)))
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 19:30
Потому что других нет?!?
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 19:25
Ну хоть на что-нибудь посмотреть.
SSPZ
SSPZ
сегодня в 19:25
Блохину виднее, где смотреть
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:25, ред.
У них сейчас самый сильный чемп)))
beefs
beefs
сегодня в 19:25
вот это верно
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